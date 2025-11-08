Dinamo a învins pe Csikszereda cu scorul de 4-0 în etapa a 16-a din Superliga

Dinamo s-a impus fără probleme în faţa celor de la Csikszereda, într-o partidă care a contat pentru etapa a 16-a din Superliga. Golurile partidei au fost semnate de Karamoko (două goluri), Musi şi Soro.

În urma acestei victorii, Dinamo urcă pe locul 3 în Superliga, cu 30 de puncte obţinute, scrie ProSport.

„Ciucanii” se zbat să evite retrogradarea, în timp ce „câinii” au un obiectiv îndrăzneţ în acest sezon, lupta la titlu.

Echipele de start

Dinamo(4-3-3): A. Roşca – Ikoko, K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Soro, M. Karamoko, Musi

Rezerve: Epassy – Tabuncic, Milanov, Perica, Borduşanu, Cr. Mihai, Kyriakou, Ad. Caragea, M. Toader, L. Bărbulescu, D. Armstrong, Al. Pop

Absenţi: Sivis (accidentat), Mazilu (nerefăcut)

Antrenor Zeljko Kopic

Csikszereda (4-1-4-1): E. Pap – Bloj, Celic, Hegeduş, Ferenczi – Vegh – Bakos, Veres, Jebari, Szabo – Eppel

Rezerve: Karacsony, M. Simon – Kajan, Szilagyi, Andrezly, Dusinszki, Palmes, Bodo, Anderson Ceara, Csuros, Szalay, Gergely

Absenţi: Babati, Dolny (accidentaţi)

Antrenor Robert Ilyes