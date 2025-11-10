Prima pagină » Sport » Rapid ajunge lider după etapa a 16-a din Superliga de fotbal. Cei mai buni jucători desemnați din fiecare meci

Rapid ajunge lider după etapa a 16-a din Superliga de fotbal. Cei mai buni jucători desemnați din fiecare meci

Rapid București a ajuns în fruntea clasamentului din Superliga României de fotbal, după etapa a 16-a, încheiată duminică noapte, cu 35 de puncte, devansând pe FC Botoșani, care a rămas la 32 de puncte. LPF a anunțat luni și cei mai buni jucători desemnați din fiecare meci al etapei.
Rezultatele etapei a 16-a și fotbaliștii evidențiați de LPF:

Universitatea Cluj – FC Metaloglobus 3 – 1, Dan Nistor (U Cluj)

Farul Constanța – FC Botoșani 2 – 0, Ionuț Vînă (Farul)

Petrolul Ploiești – SC Oțelul Galați 0 – 0, Stefan Krell (Petrolul)

Dinamo – FK Csikszereda 4 – 0, Alexandru Musi (Dinamo)

FC Rapid – FC Argeș Pitești 2 – 0, Alexandru Pașcanu (Rapid)

Unirea Slobozia – CFR 1907 Cluj 0 – 1, Andrei Cordea (CFR)

Universitatea Craiova – UTA Arad 1 – 2, Valentin Costache (UTA)

FC Hermannstadt – FCSB 3 – 3, Luca Stancu (FC Hermannstadt)

Clasament Superliga – după etapa a 16-a

1 Rapid București 35 puncte; 29–12 golaveraj
2 FC Botoșani 32; 28–13
3 Dinamo București 30; 26–15
4 Univ. Craiova 29; 27–18
5 FC Argeș 27; 20–17
6 Farul Constanța 25; 21–17
7 Oțelul Galați 23; 23–14
8 UTA Arad 22; 20–25
9 FCSB 20; 24–23
10 Universitatea Cluj 20; 19–19
11 Unirea Slobozia 18; 17–21
12 CFR Cluj 16; 21–28
13 Petrolul Ploiești 15; 10–15
14 Csikszereda Miercurea Ciuc 13; 17–33
15 FC Hermannstadt 11; 14–26
16 Metaloglobus București 7; 13–33