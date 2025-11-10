Rapid ajunge lider după etapa a 16-a din Superliga de fotbal. Cei mai buni jucători desemnați din fiecare meci

Rezultatele etapei a 16-a și fotbaliștii evidențiați de LPF:
Universitatea Cluj – FC Metaloglobus 3 – 1, Dan Nistor (U Cluj)
Farul Constanța – FC Botoșani 2 – 0, Ionuț Vînă (Farul)
Petrolul Ploiești – SC Oțelul Galați 0 – 0, Stefan Krell (Petrolul)
Dinamo – FK Csikszereda 4 – 0, Alexandru Musi (Dinamo)
FC Rapid – FC Argeș Pitești 2 – 0, Alexandru Pașcanu (Rapid)
Unirea Slobozia – CFR 1907 Cluj 0 – 1, Andrei Cordea (CFR)
Universitatea Craiova – UTA Arad 1 – 2, Valentin Costache (UTA)
FC Hermannstadt – FCSB 3 – 3, Luca Stancu (FC Hermannstadt)
Clasament Superliga – după etapa a 16-a
1 Rapid București 35 puncte; 29–12 golaveraj
2 FC Botoșani 32; 28–13
3 Dinamo București 30; 26–15
4 Univ. Craiova 29; 27–18
5 FC Argeș 27; 20–17
6 Farul Constanța 25; 21–17
7 Oțelul Galați 23; 23–14
8 UTA Arad 22; 20–25
9 FCSB 20; 24–23
10 Universitatea Cluj 20; 19–19
11 Unirea Slobozia 18; 17–21
12 CFR Cluj 16; 21–28
13 Petrolul Ploiești 15; 10–15
14 Csikszereda Miercurea Ciuc 13; 17–33
15 FC Hermannstadt 11; 14–26
16 Metaloglobus București 7; 13–33