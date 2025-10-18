Prima pagină » Sport » FC Botoşani trece de U Cluj şi îşi consolidează poziţia de lider în Superliga de fotbal

FC Botoşani a trecut de U Cluj şi a reuşit să-şi consolideze poziţia de lider în Superliga de fotbal. Partida s-a disputat sâmbătă, la Cluj-Napoca. Meciul a făcut parte din etapa a XIII-a.
Foto: OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO
Petru Mazilu
18 oct. 2025, 17:12, Sport

Partida U Cluj-FC Botoşani s-a încheiat cu scorul 0-2. George Cîmpanu a deschis scorul în minutul 53, iar francezul Hervin Ongenda a dublat avantajul oaspeţilor în minutul 68. Gazdele au avut un gol anulat, pentru poziţie de ofsaid, în minutul 64.

În urma acestui rezultat FC Botoşani rămâne pe primul loc având trei puncte în plus faţă de echipa de pe locul doi, Rapid Bucureşti. FC Botoşani are 28 de puncte. U Cluj, însă, are doar 14 puncte şi se află pe locul 10.

Tot sâmbătă se vor mai desfăşura partidele Univ.Craiova-Unirea Slobozia (ora 17.30) şi Metaloglobus Bucureşti-FCSB (ora 20.30).

Vineri, în prima partidă a etapei Farul Constanţa şi FC Argeş au încheiat la egalitate, scor 0-0.