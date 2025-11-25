Daniel Pancu, antrenorul echipei CFR Cluj, urmareste meciul de fotbal contra formatiei FC Rapid din etapa a XVII-a a Superligii, disputat pe stadionul Dr. Constantin Radulescu din Cluj-Napoca, duminica, 23 noiembrie 2025. FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO

Echipa etapei a 17-a din Superliga de fotbal cuprinde câte doi jucători de la CFR Cluj, Universitatea Cluj, Universitatea Craiova și Csikszereda Miercurea Ciuc.

Echipa etapei a 17-a, potrivit LPF, arată în felul următor:

Portar

Edvinas Gertmonas (Universitatea Cluj) – Portarul lituanian a dat liniște echipei prin intervențiile lui.

Fundași

Lóránd Pászka (FK Csikszereda Miercurea Ciuc) – A oferit o pasă de gol, a treia din contul său în acest sezon.

Sheriff Sinyan (CFR 1907 Cluj) – A fost la înălțime în duelurile cu adversarii. Cu el integralist, CFR a bifat al doilea meci consecutiv fără gol încasat.

Iulian Cristea (Univeristatea Cluj) – Sigur în fiecare intervenție din defensivă. Bonus, a marcat golul care a adus liniștea în tabăra studenților clujeni.

Robert Sălceanu (Petrolul Ploiești) – A marcat cu un șut spectaculos. A fost prima lui reușită în Superligă.

Mijlocași

Anderson Ceará (FK Csikszereda Miercurea Ciuc) – A marcat un gol de generic! A fost a treia sa reușită din campionatul curent, toate din afara careului mare.

Tudor Băluță (Universitatea Craiova) – A făcut un meci solid la centrul terenului, fiind implicat în ambele faze de joc.

Pedro Nuno (Oțelul Galați) – Un jucător care consumă multă energie pe druata meciului. A înscris al doilea gol al său în campionatul României.

Atacanți

Andrei Cordea (CFR 1907 Cluj) – A marcat a doua rundă la rând și a ajuns la cinci reușite în ediția curentă.

Monday Etim (Universitatea Craiova) – A contribuit decisiv la golul marcat de Baiaram, apoi a marcat pentru întâia oară în Superligă.

Sebastian Mailat (FC Botoșani) – A marcat pentru a șaptea oară în ediția 2025-2026, reușita sa fiind a 40-a în 193 de meciuri disputate în Superligă.

Antrenorul etapei

Daniel Pancu (CFR 1907 Cluj) – Ardelenii au practicat un joc încântător și au învins categoric liderul.