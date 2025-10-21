Prima pagină » Sport » Carlos Viver, antrenor Gloria Bistrița, înainte de meciul cu CSM București: Vrem să obținem victoria

Echipa de handbal feminin Gloria Bistrița va primi replica formației campioane CSM București, miercuri seară, de la ora 17:30, într-unul dintre cele mai interesante meciuri din actuala ediție a Ligii Florilor, între două dintre cele două cluburi cu maximum de puncte, în prezent.
Antrenorul principal, Carlos Viver, a declarat marți că pregătirea echipei a fost dificilă după o săptămână cu meciuri internaționale, majoritatea jucătoarelor revenind de la echipele naționale, iar lotul este afectat în plus de accidentările suferite de Fujita și Gutiérrez, dar nu acceptă scuze și vizează victoria în meciul de miercuri.

„Meciul cu CSM București vine imediat după o săptămână internațională, ceea ce nu ajută prea mult la pregătire. Accidentările suferite de Fujita și Gutiérrez la echipele lor naționale nu ajută nici ele, însă considerăm că meciul este suficient de important și nu vom căuta scuze”, a spus Viver, într-un comunicat al clubului din Bistrița.

„Ne cunoaștem bine adversarul și vrem să facem un meci bun împotriva CSM-ului și să obținem victoria. Suntem foarte motivați și vom lupta pentru a atinge acest obiectiv”, a încheiat antrenorul.

În clasamentul Ligii Florilor, CSM Corona Brașov și CSM București conduc cu maximum de puncte după șase meciuri, în timp ce Gloria Bistrița se află pe locul 3, având, de asemenea, punctaj maxim, dar o partidă mai puțin disputată.