LIVE TEXT România află potențiala grupă de la Mondial. Tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial 2026

România va afla potențiala grupă de la Cupa Mondială în cazul în care va trece de Turcia și se va impune în finala play-off-ului în fața câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

La eveniment vor fi stabilite cele 12 grupe ale Campionatului Mondial 2026, prima ediție cu 48 de echipe, găzduită în trei țări: Statele Unite, Canada și Mexic. Mondialul va avea loc între 11 iunie și 19 iulie 2026, cu meciul de deschidere programat pe legendarul Estadio Azteca din Ciudad de México și finala pe MetLife Stadium, lângă New York.

Cum se desfășoară tragerea la sorți

Cele 48 de echipe sunt împărțite în patru urne valorice, pe baza clasamentului FIFA și a statutului de gazdă. SUA, Mexic și Canada sunt capi de serie și repartizate automat în trei grupe diferite.

Bilele corespunzătoare țărilor concurente vor fi separate în patru urne de câte 12, iar fiecare grupă va include o echipă extrasă din fiecare urnă. Urnele sunt următoarele, cu clasamentul actual al fiecărei echipe în FIFA între paranteze.

Urna 1 — Spania (1), Argentina (2), Franța (3), Anglia (4), Brazilia (5), Portugalia (6), Olanda (7), Belgia (8), Germania (9), Statele Unite (14), Mexic (15), Canada (27).

Urna 2 — Croația (10), Maroc (11), Columbia (13), Uruguay (16), Elveția (17), Japonia (18), Senegal (19), Iran (20), Coreea de Sud (22), Ecuador (23), Austria (24), Australia (26).

Urna 3 — Norvegia (29), Panama (30), Egipt (34), Algeria (35), Scoția (36), Paraguay (39), Tunisia (40), Coasta de Fildeș (42), Uzbekistan (60), Qatar (51), Arabia Saudită (60), Africa de Sud (61).

Urna 4 — Iordania (66), Capul Verde (68), Ghana (72), Curaçao (82), Haiti (84), Noua Zeelandă (86), Barajul UEFA A, Barajul UEFA B, Barajul UEFA C, Barajul UEFA D, Barajul FIFA 1, Barajul FIFA 2.

Constrângeri suplimentare

Tragerea la sorți se va desfășura ținând cont de câteva cerințe suplimentare:

Fiecare grupă trebuie să aibă cel puțin o echipă europeană, dar nu mai mult de două.

În afară de UEFA (Europa), nu pot fi în aceeași grupă două echipe din aceeași confederație.

Celelalte confederații sunt AFC (Asia) și CAF (Africa), CONCACAF (America de Nord și Centrală și Caraibe), CONMEBOL (America de Sud) și OFC (Oceania).

(Datorită unor particularități ale fotbalului mondial, Surinamul joacă în CONCACAF, iar Australia joacă în AFC)

Formatul este nou: se vor forma 12 grupe de câte 4 echipe, primele două locuri plus cele mai bune opt locuri 3 urmând să avanseze în faza eliminatorie, care va începe direct din „optimi” extinse (32 de echipe).

În total, 42 de naționale sunt deja calificate, iar alte șase locuri vor fi completate în martie 2026 prin barajele UEFA și intercontinentale. La tragere apar pentru acestea „locuri provizorii” de tip „Câștigătoarea play-off-ului UEFA 1”, astfel încât și traseul viitoarelor calificate va fi clar încă de azi. România va afla și ea grupa pontențială.

Situația României

România nu se numără (încă) printre cele 42 de echipe calificate, însă își păstrează șansele pentru Mondialul din 2026. „Tricolorii” au încheiat pe locul 3 în Grupa H a preliminariilor europene, în spatele Austriei – calificată direct – și Bosniei, dar au prins barajul UEFA datorită rezultatelor bune din UEFA Nations League.

Astfel, România va juca în martie 2026 în play-off, cu șansa de a prinde unul dintre ultimele patru bilete europene pentru turneul final. Dacă va trece de baraj, România va intra în unul dintre „sloturile” provizorii care vor fi trase la sorți în această seară.

Debutante și nume mari în urne

Ediția 2026 aduce și patru debutante la un Campionat Mondial: Cabo Verde, Curaçao, Iordania și Uzbekistan, toate aflate în urna a patra. Este cel mai mare număr de debutante de la Mondialul din 2006 încoace.

Alături de ele, fotbalul mondial își trimite la start aproape toate marile puteri: Argentina și Brazilia din America de Sud, Spania, Franța, Portugalia, Germania, Țările de Jos, Anglia, Croația, Maroc sau Japonia fiind deja sigure de prezență la turneul final din America de Nord.

Spectacol la Washington, program complet mâine

Ceremonia de la Washington este gândită ca un show televizat, cu invitați de marcă din fotbal și entertainment, iar FIFA va folosi momentul pentru a-și promova noul format și noul trofeu individual „premiul pentru pace”, acordat în premieră. Totuși, tragerea de azi „va arăta doar jumătate din poveste”: programul complet al meciurilor, cu stadioane și ore de start, va fi anunțat separat, sâmbătă, tot la Washington.