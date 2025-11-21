Elizabeth Omoregie părăsește CSM București și semnează cu Ferencváros din vara lui 2026

Anunțul transferului jucătoarei Elizabeth Omoregie a fost făcut printr-un comunicat publicat pe site-ul clubului din Ungaria, joi după-amiază, în cadrul căruia au fost prezentate și alte două achiziții majore ale verii 2026: Anna Kristensen și Lysa Tchaptchet Defo.

Elizabeth Omoregie, 28 de ani, se află în al optulea sezon la CSM București și este una dintre sportivele decisive ale echipei. În ediția precedentă a Ligii Campionilor a încheiat pe locul 2 în clasamentul marcatoarelor, cu 109 goluri, iar în actuala stagiune a ajuns la 47 de reușite după opt etape, fiind pe locul 5.

„Sunt de foarte mult timp la clubul actual și îmi doream o nouă provocare, o nouă motivație, iar speranța mea este să găsesc toate acestea la Ferencváros. Ambiția celor de la FTC și mediul profesionist care înconjoară echipa sunt foarte atractive, iar pe baza acestora am simțit că semnez cu un club unde pot continua să mă dezvolt și unde pot contribui la succes. Sunt recunoscătoare că în curând voi face parte din marea familie Fradi”, a declarat Omoregie, potrivit comunicatului echipei ungare.

Transferul lui Omoregie face parte din planul de întărire al lotului pentru sezonul 2026–2027, pentru care Ferencváros a mai anunțat și sosirea portarului danez Anna Kristensen, MVP al Campionatului European din 2024, și a pivotului spaniol Lysa Tchaptchet Defo, dublă câștigătoare a Ligii Campionilor.

În actuala ediție a Ligii Campionilor, CSM București și Ferencváros sunt adversare în grupa B, primul duel dintre cele două fiind câștigat de CSM București, scor 31–28. În clasament, FTC ocupă locul 3, iar CSM se află pe poziția a 5-a.