Omoregie (CSM București) și Delgado (Bistrița), selectate în echipa etapei a 7-a din Liga Campionilor la handbal feminin

Handbalistele Danila So Delgado (Gloria Bistrița) și Elizabeth Omoregie (CSM București) au fost alese în echipa ideală a etapei a 7-a din Liga Campionilor, anunțată marți, având evoluții remarcabile în meciurile câștigate de echipele lor, cu Borussia Dortmund, respectiv cu Sola HK, în weekend.
Petre Apostol
11 nov. 2025, 14:23

Elizabeth Omoregie (CSM București) a fost principala marcatoare a echipei din Capitală în deplasarea de la Sola HK (Norvegia), scor 38-30, înscriind 7 goluri.

Omoregie a fost constant periculoasă în atac, contribuind decisiv la prima victorie externă a campioanei României în această ediție a Ligii Campionilor și al treilea succes în total.

CSM București ocupă locul 5 în clasamentul Grupei B, cu 6 puncte.

În partida Gloria Bistrița – BV Borussia Dortmund, scor 36-32, Delgado a fost vedeta gazdelor, marcând 11 goluri din 15 aruncări și conducând echipa spre a treia victorie consecutivă în competiție.

După un început dominat de germance (6-3), Bistrița a revenit prin golurile lui Delgado și Larissa Nüsser, reușind să întoarcă scorul și să se desprindă până la pauză (18-15). În partea a doua, Borussia a forțat egalarea și a preluat pentru scurt timp conducerea, dar Delgado a punctat decisiv în ultimele minute, securizând victoria echipei bistrițene, care acum ocupă locul 3 în clasamentul Grupei A.

MVP-ul etapei a fost desemnată Anna Vyakhireva (Brest Bretagne Handball).

Echipa etapei a 7-a din Liga Campionilor, Andrea Lekić, este următoarea:

Portar: Katharina Filter – Team Esbjerg
Extremă stânga: Elma Halilcevic – Odense Håndbold
Inter stânga: Danila So Delgado – Gloria Bistrița
Centru: Elizabeth Omoregie – CSM București
Inter dreapta: Anna Vyakhireva – Brest Bretagne Handball
Extremă dreapta: Tina Abdulla – Odense Håndbold
Pivot: Onacia Ondono – Brest Bretagne Handball
Apărător: Xenia Smits – Metz Handball

