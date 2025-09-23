Prima pagină » Sport » Universitatea Craiova rămâne lider în Superligă, urmată de patru echipe la patru puncte distanță. Cum arată clasamentul

Universitatea Craiova rămâne liderul Superligii la fotbal după zece etape, fiind urmată de patru echipe aflate la patru puncte distanță: FC Botoșani, Dinamo, Rapid și FC Argeș.
Sursa foto: MIHAI POP/GMN /MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
23 sept. 2025, 10:59

Etapa a 10-a din Superligă, încheiată luni noapte, a adus primele înfrângeri din campionat pentru Craiova și Rapid, singurele echipe care nu pierduseră niciun meci până acum.

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat marți și lista cu cei mai buni jucători desemnați la fiecare partidă din cadrul etapei, astfel:

FC Botoșani – FCSB 3 – 1, Mykola Kovtaliuk (FC Botoșani)
FC Argeș Pitești – FC Universitatea Cluj 1 – 0, Adel Bettaieb (FC Argeș)
Oțelul Galați – Universitatea Craiova 1 – 0, Cosmin Dur-Bozoancă (Oțelul)
Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești 1 – 0, Christ Afalna (Unirea)
CFR 1907 Cluj – UTA Arad 1 – 1, Lorenzo Biliboc (CFR)
FC Rapid – FC Hermannstadt 1 – 2, Sergiu Buș (FC Hermannstadt)
FK Csíkszereda Miercurea Ciuc – FC Metaloglobus București 2 – 2, Yassine Zakir (Metaloglobus)
Dinamo – Farul Constanța 1 – 1, Răzvan Tănasă (Farul)

În ierarhia marcatorilor, Sebastian Mailat (FC Botoșani) rămâne lider, cu 5 goluri înscrise (3 pase decisive), urmat de francezul Universității Craiova Steven Nsimba, tot cu 5 goluri (2 pase decisive), în vreme ce Florin Tănase (FCSB) și Mihai Dobre (Rapid) ocupă locurile 3 și 4, tot cu 5 golurri înscrise, dar cu o pasă de gol, respectiv niciuna.

Clasamentul după etapa a 10-a

  1.  Universitatea Craiova – 23 puncte (19-11 golaveraj)
  2.  FC Botoșani – 19p (20-10)
  3.  Dinamo București – 19p (16-9)
  4.  Rapid București – 19p (15-8)
  5.  FC Argeș – 19p (17-13)
  6.  Unirea Slobozia – 17p (14-10)
  7.  UTA Arad – 15p (15-14)
  8.  Farul Constanța – 14p (12-13)
  9.  Universitatea Cluj – 13p (11-9)
  10.  Oțelul Galați – 13p (11-10)
  11.  FC Hermannstadt – 10p (9-13)
  12.  CFR Cluj – 8p (13-18)
  13.  FCSB – 7p (12-18)
  14.  Petrolul Ploiești – 6p (7-13)
  15.  Csikszereda M. Ciuc – 4p (10-22)
  16.  Metaloglobus București – 3p (10-21)

CFR Cluj și Csikszereda au un joc mai puțin disputat.