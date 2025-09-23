Universitatea Craiova rămâne lider în Superligă, urmată de patru echipe la patru puncte distanță. Cum arată clasamentul

Etapa a 10-a din Superligă, încheiată luni noapte, a adus primele înfrângeri din campionat pentru Craiova și Rapid, singurele echipe care nu pierduseră niciun meci până acum.

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat marți și lista cu cei mai buni jucători desemnați la fiecare partidă din cadrul etapei, astfel:

FC Botoșani – FCSB 3 – 1, Mykola Kovtaliuk (FC Botoșani)

FC Argeș Pitești – FC Universitatea Cluj 1 – 0, Adel Bettaieb (FC Argeș)

Oțelul Galați – Universitatea Craiova 1 – 0, Cosmin Dur-Bozoancă (Oțelul)

Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești 1 – 0, Christ Afalna (Unirea)

CFR 1907 Cluj – UTA Arad 1 – 1, Lorenzo Biliboc (CFR)

FC Rapid – FC Hermannstadt 1 – 2, Sergiu Buș (FC Hermannstadt)

FK Csíkszereda Miercurea Ciuc – FC Metaloglobus București 2 – 2, Yassine Zakir (Metaloglobus)

Dinamo – Farul Constanța 1 – 1, Răzvan Tănasă (Farul)

În ierarhia marcatorilor, Sebastian Mailat (FC Botoșani) rămâne lider, cu 5 goluri înscrise (3 pase decisive), urmat de francezul Universității Craiova Steven Nsimba, tot cu 5 goluri (2 pase decisive), în vreme ce Florin Tănase (FCSB) și Mihai Dobre (Rapid) ocupă locurile 3 și 4, tot cu 5 golurri înscrise, dar cu o pasă de gol, respectiv niciuna.

Clasamentul după etapa a 10-a

Universitatea Craiova – 23 puncte (19-11 golaveraj) FC Botoșani – 19p (20-10) Dinamo București – 19p (16-9) Rapid București – 19p (15-8) FC Argeș – 19p (17-13) Unirea Slobozia – 17p (14-10) UTA Arad – 15p (15-14) Farul Constanța – 14p (12-13) Universitatea Cluj – 13p (11-9) Oțelul Galați – 13p (11-10) FC Hermannstadt – 10p (9-13) CFR Cluj – 8p (13-18) FCSB – 7p (12-18) Petrolul Ploiești – 6p (7-13) Csikszereda M. Ciuc – 4p (10-22) Metaloglobus București – 3p (10-21)

CFR Cluj și Csikszereda au un joc mai puțin disputat.