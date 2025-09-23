Universitatea Craiova rămâne lider în Superligă, urmată de patru echipe la patru puncte distanță. Cum arată clasamentul

Etapa a 10-a din Superligă, încheiată luni noapte, a adus primele înfrângeri din campionat pentru Craiova și Rapid, singurele echipe care nu pierduseră niciun meci până acum.
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat marți și lista cu cei mai buni jucători desemnați la fiecare partidă din cadrul etapei, astfel:
FC Botoșani – FCSB 3 – 1, Mykola Kovtaliuk (FC Botoșani)
FC Argeș Pitești – FC Universitatea Cluj 1 – 0, Adel Bettaieb (FC Argeș)
Oțelul Galați – Universitatea Craiova 1 – 0, Cosmin Dur-Bozoancă (Oțelul)
Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești 1 – 0, Christ Afalna (Unirea)
CFR 1907 Cluj – UTA Arad 1 – 1, Lorenzo Biliboc (CFR)
FC Rapid – FC Hermannstadt 1 – 2, Sergiu Buș (FC Hermannstadt)
FK Csíkszereda Miercurea Ciuc – FC Metaloglobus București 2 – 2, Yassine Zakir (Metaloglobus)
Dinamo – Farul Constanța 1 – 1, Răzvan Tănasă (Farul)
În ierarhia marcatorilor, Sebastian Mailat (FC Botoșani) rămâne lider, cu 5 goluri înscrise (3 pase decisive), urmat de francezul Universității Craiova Steven Nsimba, tot cu 5 goluri (2 pase decisive), în vreme ce Florin Tănase (FCSB) și Mihai Dobre (Rapid) ocupă locurile 3 și 4, tot cu 5 golurri înscrise, dar cu o pasă de gol, respectiv niciuna.
CFR Cluj și Csikszereda au un joc mai puțin disputat.