Sinner îl învinge pe Bublik și se califică în semifinalele turneului de la Viena

Tenismenul italian Jannik Sinner, principal favorit la turneul ATP 500 din Viena și locul 2 mondial, l-a învins vineri seară pe kazahul Alexander Bublik, scor 6-4, 6-4, și a obținut calificarea în semifinale.
Petre Apostol
24 oct. 2025, 20:29

Sinner, în vârstă de 24 de ani, a controlat meciul cu un joc solid și constant, neutralizând serviciul puternic al adversarului. Conform Infosys ATP Index, italianul a atins un nivel de performanță de 9.23, una dintre cele mai bune valori ale sezonului său, în care are acum un bilanț impresionant de 46 de victorii și doar 6 înfrângeri.

„A fost un meci dificil, pentru că Bublik e un jucător foarte periculos. Am încercat să returnez cât mai multe mingi și să rămân solid mental. Sunt fericit de modul în care am gestionat momentele importante”, a declarat Sinner, la finalul partidei

Sinner, campion la Viena în 2023, are acum 15 victorii și 4 înfrângeri la acest turneu și o serie de 19 succese consecutive în sală. În semifinale, el îl va întâlni pe australianul Alex de Minaur, care l-a eliminat pe italianul Matteo Berrettini cu 6-1, 7-6(4).

De Minaur, aflat într-o formă excelentă, a obținut a 53-a victorie a sezonului, performanță depășită doar de Carlos Alcaraz. Australianul, campion ATP 500 la Washington în vară, este acum pe locul 7 în clasamentul anului, la 500 de puncte în fața lui Felix Auger-Aliassime, care s-a retras din sferturile de la Basel.

Între timp, Alexander Zverev și-a asigurat calificarea matematică la Turneul Campionilor de la Torino, după ce a ajuns în semifinale la Viena fără să joace, adversarul său, Tallon Griekspoor, retrăgându-se din cauza unei accidentări la spate. Zverev încearcă să cucerească al doilea titlu la Viena, după cel din 2021, urmând să-l întâlnească pe învingătorul dintre Lorenzo Musetti și Corentin Moutet.