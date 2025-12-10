Constantin Popovici, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport pentru medalia de bronz obținută la Campionatele Mondiale de Natație! „Fără ei, nu ar fi posibil!”

„O să încerc să fiu cât mai scurt. Mulțumesc pentru acest premiu și pentru nominalizare. În primul rând vreau să spun că nu pot să mă compar cu sportivii de aici pentru că ei sunt mult mai valoroși.

Dar mă bucur că în seara asta fac parte din acest grup minunat și vreau să mulțumesc antrenorului meu, Adrian Gavriliu, clubului CSM Bacău și Federației Române de Natație, care mă susțin. Fără ei, aceste rezultate nu ar fi posibile.

Felicitări tuturor pentru toate rezultatele extraordinare și cât mai multe rezultate bune”, a declarat Constantin Popovici, la Gala Mari Sportivi ProSport.

Antrenorul Adrian Gavriliu a avut o reacție dură după succesul de la CM de Natație

Imediat după medalia de bronz obținută de Constantin Popovici la CM de Natație din Singapore, antrenorul său Adrian Gavriliu a avut o reacție extrem de dură la adresa Guvernului, prin intermediul ProSport.

Tehnicianul nu a ezitat să-i atace pe politicieni, precizând că se comportă într-un mod „umilitor” cu marii campioni ai țării noastre.

„Mulțumesc Federației și doamnei Camelia Potec pentru că ne-a susținut cu tot ce am avut nevoie, în schimb sunt foarte îngrijorat de deciziile Guvernului din România care nu fac decât să umilească acești mari campioni.

Mă strânge inima când mă gândesc că ajung acasă pentru a scădea salariul acestui campion și altora pentru că nu mai sunt bani.

Românii din Singapore ne iubesc și au fost aici cu noi, străinii ne apreciază și ne felicită, iar acasă suntem tratați ca niște obiecte, nu ca niște investiții, nu ca niște campioni”, a declarat Adrian Gavriliu pentru ProSport.