Stejarii Universe, premiu special la Gala Mari Sportivi ProSport 2025

Premiul a fost ridicat de Alin Ienac, manager sportiv al Stejarii Universe.

Stejarii Universe a primit un premiu special la Gala Mari Sportivi 2025 ProSport

Reprezentantul Stejarii Universe Wellness & Community a urcat pe aceeași scenă unde au fost invitați marii campioni români și a primit primul premiu special acordat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025.

„Mulțumim, ProSport, pentru premiu și pentru posibilitatea de a ne afla în această seară în compania atâtor nume mari din sportul românesc. Vă mulțumim tuturor pentru tot ce ați făcut pentru noi. Fiecare victorie a voastră e o motivație pentru noi.

Colegii mei pun foarte multă pasiune ca să facă acel loc mai special.

Aș dori să îl amintesc și pe domnul Țiriac, fără de care acest loc nu ar exista. Mult succes în continuare și felicitări”, a transmis managerul sportiv al Stejarii, Alin Ienac.