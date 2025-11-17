Mare actor american, recompensat cu Oscarul onorific. Anterior, a fost nominalizat de patru ori la marele premiu, dar nu a câștigat niciodată

Ceremonia s-a desfășurat duminică. Pe sunetul muzicii filmului Mission: Impossible și în aplauzele călduroase ale colegilor săi, actorul în vârstă de 63 de ani a urcat pe scena Teatrului Dolby din Hollywood, potrivit Le Figaro.

Printre actorii din sală au fost Colin Farrell și Emilio Estevez, cu care Cruise a împărțit ecranul, precum și legendarul Steven Spielberg, care a regizat Minority Report (2002) și War of the Worlds (2005). În ciuda a patru nominalizări la Oscar, ca actor pentru Născut pe 4 iulie (1989), Jerry Maguire (1996) și Magnolia (1999), precum și ca producător pentru Top Gun: Maverick (2022), Tom Cruise nu a câștigat niciodată un premiu al academiei de film.

Tom Cruise: cinematograful „mi-a deschis ochii”

Vizibil emoționat, actorul a luat microfonul pentru a-și exprima recunoștința. „Dragostea mea pentru cinema a început când eram foarte tânăr”, a spus vedeta, descriind marele ecran ca fiind locul care „mi-a dat o sete de aventură, cunoaștere, înțelegere a umanității, creare de personaje, povestiri și descoperirea lumii”. „Mi-a deschis ochii”, a adăugat el.

Actorul este considerat una dintre ultimele mari vedete de film, capabile să umple cinematografele. După pandemie, Tom Cruise a fost considerat drept salvatorul Hollywood-ului, datorită succesului filmului Top Gun: Maverick, pentru care a îmbrăcat din nou costumul de pilot de vânătoare.

Premiile Oscar de Onoare, acordate anual de Academia de Arte și Științe Cinematografice, celebrează legendele cinematografiei pentru cariera și contribuția lor la industria cinematografică. Duminică, Academia a mai acordat premii Oscar de Onoare actriței Debbie Allen pentru serialul de televiziune Fame, scenografului Wynn Thomas și cântăreței country Dolly Parton.

Legenda muzicii country în vârstă de 79 de ani, absentă din motive de sănătate, a mulțumit Academiei printr-un videoclip. Cântăreața americană a amânat recent șase concerte pe care urma să le susțină în decembrie la Las Vegas din motive de sănătate. Acestea se vor desfășura în septembrie 2026.