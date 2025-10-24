Superliga. Programul etapei a 16-a: Rapid – FC Argeș deschide runda, pe 7 noiembrie

Programul complet al etapei a 16-a:
Vineri, 7 noiembrie
Ora 20:30 – FC Rapid – FC Argeș
Sâmbătă, 8 noiembrie
Ora 15:00 – Universitatea Cluj – Metaloglobus București
Ora 17:30 – Unirea Slobozia – CFR 1907 Cluj
Ora 20:30 – Dinamo București – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Duminică, 9 noiembrie
Ora 15:00 – Petrolul Ploiești – Oțelul Galați
Ora 17:30 – Universitatea Craiova – UTA Arad
Ora 20:30 – FC Hermannstadt – FCSB
Luni, 10 noiembrie
Ora 20:30 – Farul Constanța – FC Botoșani
După 13 etape disputate, FC Botoșani este liderul surpriză al campionatului, cu 28 de puncte, echipa moldoveană fiind urmată de Rapid, la egalitate de puncte, și de Universitatea Craiova, cu 27 de puncte. În schimb, FCSB și CFR Cluj, campioana și vicecampioana sezonului trecut, ocupă doar locurile 11 și 12, cu câte 13 puncte fiecare.