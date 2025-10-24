Superliga. Programul etapei a 16-a: Rapid – FC Argeș deschide runda, pe 7 noiembrie

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat vineri programul complet al etapei a 16-a din Superligă, care se va desfășura în perioada 7–10 noiembrie. Pentru prima dată în acest sezon, se vor disputa câte trei meciuri în ambele zile de weekend. Etapa este deschisă de meciul Rapid - FC Argeș.