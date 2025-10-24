Prima pagină » Sport » Superliga. Programul etapei a 16-a: Rapid – FC Argeș deschide runda, pe 7 noiembrie

Superliga. Programul etapei a 16-a: Rapid – FC Argeș deschide runda, pe 7 noiembrie

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat vineri programul complet al etapei a 16-a din Superligă, care se va desfășura în perioada 7–10 noiembrie. Pentru prima dată în acest sezon, se vor disputa câte trei meciuri în ambele zile de weekend. Etapa este deschisă de meciul Rapid - FC Argeș.
Programul complet al etapei a 16-a:

Vineri, 7 noiembrie
Ora 20:30 – FC Rapid – FC Argeș

Sâmbătă, 8 noiembrie
Ora 15:00 – Universitatea Cluj – Metaloglobus București
Ora 17:30 – Unirea Slobozia – CFR 1907 Cluj
Ora 20:30 – Dinamo București – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Duminică, 9 noiembrie
Ora 15:00 – Petrolul Ploiești – Oțelul Galați
Ora 17:30 – Universitatea Craiova – UTA Arad
Ora 20:30 – FC Hermannstadt – FCSB

Luni, 10 noiembrie
Ora 20:30 – Farul Constanța – FC Botoșani

După 13 etape disputate, FC Botoșani este liderul surpriză al campionatului, cu 28 de puncte, echipa moldoveană fiind urmată de Rapid, la egalitate de puncte, și de Universitatea Craiova, cu 27 de puncte. În schimb, FCSB și CFR Cluj, campioana și vicecampioana sezonului trecut, ocupă doar locurile 11 și 12, cu câte 13 puncte fiecare.