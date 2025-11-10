Catedrala Națională, încă deschisă pentru vizitare. Ce slujbe mai au loc până la sfârșitul anului

Catedrala Națională este încă deschisă pentru vizitare zilnic până vineri, 14 noiembrie 2025, între orele 11:00 și 19:00, anunță Patriarhia Română, potrivit basilica.ro. În acest zile nu va mai fi rând pentru intrare, deoarece nu se mai trece prin Sfântul Altar.

În perioada 15-29 noiembrie, sfântul lăcaș va fi închis pentru public, cu scopul de a continua lucrările la instalațiile din interior.

În această perioadă vor continua și lucrările de pictură în mozaic, deoarece pictorii bisericești din echipa Catedralei Naționale au nevoie să profite de fiecare moment pentru a avansa cu lucrările. Ei mai au de realizat aproximativ 30% din pictura interioară în tehnica mozaicului.

Când mai este deschisă Catedrala Națională

Catedrala va fi redeschisă în perioada sărbătorilor legate de hramul Catedralei și Ziua Națională a României, astfel:

30 noiembrie 2025: orele 09:00-12:00, Sf. Liturghie în cinstea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale;

1 decembrie 2025: Te Deum (slujbă de mulțumire) de Ziua Națională a României;

2 decembrie 2025: Catedrala este deschisă pentru vizitare.

Apoi, din după altă perioadă în care lucrările interioare vor continua fără accesul publicului, Catedrala Mântuirii Neamului va fi redeschisă pentru vizitare astfel:

24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026: între orele 9.00-17.00.

În zilele în care Catedrala Națională este închisă, pelerinii se pot ruga la Paraclisul din apropierea Catedralei Naționale, unde este eclesiarh Arhim. Ciprian Grădinaru.

Câți credincioși au vizitat Catedrala Națională

În perioada 26 octombrie – 5 noiembrie 2025, aproximativ 315.000 de credincioși au trecut prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, deschis în mod excepțional după sfințirea picturii în mozaic a sfântului lăcaș.

Pelerini din toată țara au putut cinsti cu acest prilej moaștele Sf. Ap. Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, care rămân în patrimoniul sfântului lăcaș, și moaștele Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou aduse de la Catedrala Patriarhală.