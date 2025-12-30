Prima pagină » Social » Program extins, screening și unități noi. Rogobete: Ambulatoriile intră, în sfârșit, pe drumul corect

Program extins, screening și unități noi. Rogobete: Ambulatoriile intră, în sfârșit, pe drumul corect

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, marți seara, schimbări în ambulatoriile de specialitate. Printre noile măsuri se numără programul până la ora 20:00, creșterea punctului de plată la 6,5 lei și programe naționale de screening finanțate direct de minister.
Sursa foto: JUSTINEL STAVARU / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
30 dec. 2025, 22:13, Social

Rogobete declară că, după ani de subdimensionare, „ambulatoriile de specialitate intră, în sfârșit, pe drumul corect de dezvoltare și de creștere reală a capacității de răspuns pentru oameni”.

Ministrul precizează că noile schimbări legislative transformă aceste unități într-un „punct de acces rapid la diagnostic și tratament pentru pacienți”, oferind managerilor pârghii pentru o organizare „mai eficientă, mai flexibilă și adaptată nevoilor reale ale comunității”.

Din punct de vedere operativ, ministrul subliniază că „programul în ambulatoriu poate fi prelungit până la ora 20:00, acolo unde este posibil și necesar”, iar „programul și rotația medicilor se organizează mai simplu, cu mai puțină birocrație și fără raportări inutile”.

De asemenea, „punctul de plată per serviciu medical crește, de la 1 ianuarie, la 6,5 lei – o corecție necesară pentru susținerea reală a activității din ambulatoriu”.

Referitor la personalul medical, ministrul explică faptul că medicii „beneficiază de drepturile salariale corespunzătoare secției sau compartimentului în care sunt încadrați, pe toată durata activității”.

În paralel, ministrul amintește investițiile din PNRR prin care „au fost reabilitate și dotate corespunzător 69 de ambulatorii de specialitate din toată țara”, infrastructură ce va permite implementarea a trei programe noi de screening: neonatal, oncologic (col uterin, sân, prostată) și de îngrijiri paliative.

Rogobete afirmă că acest proces este „un pas clar spre un sistem medical mai eficient”, asigurând pentru pacienți un „acces mai rapid la medici și investigații, inclusiv după-amiaza și seara” și „diagnostic mai timpuriu și tratament început la timp”.

