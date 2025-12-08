Wayne Rooney îl critică pe Salah: „Își distruge moștenirea la Liverpool”

Atacantul egiptean a declarat sâmbătă că simte că a fost „aruncat sub autobuz” de Liverpool și că nu mai are nicio relație cu antrenorul Arne Slot, după ce a fost lăsat pe bancă pentru al treilea meci consecutiv, în remiza 3-3 cu Leeds.

Fostul atacant al lui Manchester United și al naționalei Angliei, Wayne Rooney, consideră că Slot trebuie să demonstreze că el conduce lucrurile la Anfield, lăsându-l complet în afara lotului pentru deplasarea din Italia.

„Arne Slot trebuie să-și arate autoritatea și să-l cheme și să-i spună: «nu călătorești cu echipa, ceea ce ai spus nu este acceptabil»”, a declarat Rooney în cel mai recent podcast al său la BBC.

„Dacă aș fi în locul lui, Salah în niciun caz nu ar fi în echipă”, a spus Rooney.

Rooney a adăugat: „El (Salah – n.r.) își distruge complet moștenirea la Liverpool. Ar fi trist să arunce totul pe fereastră. A gestionat situația în mod greșit”.

Între timp, Liverpool l-a exclus pe Salah din lotul pentru meciul cu Inter, în Liga Campionilor, după criticile aduse clubului și lui Arne Slot.

Salah, în vârstă de 33 de ani, este al treilea cel mai bun marcator din istoria lui Liverpool, cu 250 de goluri în 420 de apariții pentru club.