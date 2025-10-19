Dinamo – Rapid 0-2. Giuleştenii câştigă derby-ul de pe Arena Naţională

Dinamoviştii au fost aproape de gol în minutul 10, după o fază periculoasă la care Koljic a respins cu călcâiul din faţa porţii proprii. În minutul 33, Rapidul a replicat prin Keita, care a trimis mingea în bară din interiorul careului. La pauză, scorul a rămas 0-0.

În minutul 59, Gnahore a deviat nefericit mingea în propria poartă, după un corner executat de Christensen, iar Rapid a deschis scorul, 0-1.

În minutul 68, Vulturar, intrat la pauză, a fost eliminat pentru o intrare dură asupra lui Gnahore, după consultarea VAR.

În minutul 75 Manea a înscris din apropiere din pasa lui Petrila, ducând scorul la 0-2, informează prosport.ro.

Rapid ajunge la egalitate de puncte (28) cu liderul clasamentului, FC Botoşani, iar Dinamo rămâne pe locul 4 în SuperLiga.

Echipele de start:

Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruţ – Milanov, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, A. Pop – Musi.

Rezerve: Roşca, Karamoko, Tabuncic, Perica, Borduşanu, Cr. Mihai, Kyriakou, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu, Mărginean.

Antrenor: Zeljko Kopic

Rapid: Aioani – Manea, Paşcanu, Kramer, Bădescu – K. Keita, Gojkovic, Christensen – Dobre, Koljic, Petrila.

Rezerve: Stolz, Bolgado, Braun, Onea, Hromada, Vulturar, Grameni, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor.

Antrenor: Costel Gâlcă