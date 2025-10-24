Prima pagină » Sport » Volei. Steaua București începe cu victorie în Cupa Balcanică, învingând cu 3-1 SC Ankara

Echipa de volei masculin Steaua București a debutat cu succes, vineri seară, în Cupa Balcanică, la Kakanj (Bosnia și Herțegovina), primul pas spre calificarea în CEV Challenge Cup, învingând formația turcă SC Ankara.
Petre Apostol
24 oct. 2025, 21:54, Sport

În meciul de vineri, roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 3-1, pe seturi 20-25, 25-20, 25-23, 25-23.

Elevii lui Marcelo Fronckowiak vor continua turneul cu următoarele meciuri:

Sâmbătă, ora 18:30 – cu OFI Creta (Grecia)

Duminică, ora 21:00 – cu OK Kakanj (Bosnia și Herțegovina)

Câștigătoarea turneului se va califica în CEV Challenge Cup, a treia competiție european intercluburi ca valoare.

Steaua a început sezonul intern cu o victorie în Divizia A1, 3-1 acasă cu CSU Știința București, și și-a amânat partida din etapa a doua, în deplasare cu Unirea Dej, pentru a se concentra pe competiția balcanică.