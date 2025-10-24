Volei. Steaua București începe cu victorie în Cupa Balcanică, învingând cu 3-1 SC Ankara

În meciul de vineri, roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 3-1, pe seturi 20-25, 25-20, 25-23, 25-23.

Elevii lui Marcelo Fronckowiak vor continua turneul cu următoarele meciuri:

Sâmbătă, ora 18:30 – cu OFI Creta (Grecia)

Duminică, ora 21:00 – cu OK Kakanj (Bosnia și Herțegovina)

Câștigătoarea turneului se va califica în CEV Challenge Cup, a treia competiție european intercluburi ca valoare.

Steaua a început sezonul intern cu o victorie în Divizia A1, 3-1 acasă cu CSU Știința București, și și-a amânat partida din etapa a doua, în deplasare cu Unirea Dej, pentru a se concentra pe competiția balcanică.