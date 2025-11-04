Volei masculin. Dinamo – din nou în Europa după trei decenii. Duel cu campioana Sloveniei, în Liga Campionilor

Dinamo București dispută marți, de la ora 19:00, pe teren propriu, manșa tur din runda a doua a Ligii Campionilor la volei masculin, în compania campioanei Sloveniei, ACH Volley Ljubljana, sfert-finalistă în CEV Cup în sezonul trecut.

Partida va avea loc în Sala Dinamo.

Calificată în turul 2 după două victorii clare, cu 3-0, împotriva campioanei Slovaciei, VK Strumica, Dinamo ajunge într-o fază a competiției la care Bucureștiul nu a mai avut reprezentante de aproape trei decenii.

Adversar de calibru european

Echipa bucureșteană evoluează după primul eșec înregistrat în campionat, 1-3 cu SCM Zalău.

ACH Volley Ljubljana aliniază majoritatea jucătorilor de bază ai naționalei Sloveniei, reprezentativă aflată pe locul 6 în clasamentul mondial FIVB.

Printre vedetele formației se numără Tine Urnaut, Toncek Stern, Alen Pajenk, Gregor Ropret și Jani Kovacic.

Echipa este pregătită de muntenegreanul Igor Kolaković, fost selecționer al Serbiei și Iranului, iar secund este Dragan Kobiljski, tehnicianul care a cucerit Cupa României cu Rapid în urmă cu două sezoane.

Manșa retur este programată miercuri, săptămâna viitoare, la Ljubljana.