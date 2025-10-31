Duelul dintre Dinamo și CFR Cluj deschide, vineri seară, etapa a 15-a din Superliga de fotbal

Dinamo traversează o formă bună, având o singură înfrângere în ultimele 11 etape (0-2 cu Rapid, pe 19 octombrie), în rest bifând șase victorii și patru rezultate de egalitate. Formația bucureșteană este, de altfel, echipa cu cea mai mare medie a posesiei din campionat, 58,9%, potrivit datelor LPF.

De cealaltă parte, CFR Cluj continuă să caute prima victorie externă din acest sezon. Ardelenii au obținut până acum patru remize și două înfrângeri în deplasare, dar se mențin printre cele mai ofensive echipe, cu 88 de șuturi pe spațiul porții – cel mai mare număr din Superligă.

În primele 14 etape, Dinamo a utilizat 24 de jucători, la egalitate cu FC Hermannstadt, în timp ce CFR Cluj a apelat la 36 de fotbaliști, cea mai mare rotație de lot din campionat.

Cele două formații s-au întâlnit de 60 de ori în principala competiție internă

Bilanțul general este favorabil clujenilor: 28 de victorii CFR, 20 de succese Dinamo și 12 remize. Cu Dinamo gazdă, raportul este echilibrat: 13 victorii pentru Dinamo, 11 pentru CFR și 6 egaluri.

Primul duel direct a avut loc la 28 noiembrie 1948, Dinamo – CFR 1-0, gol înscris de Marin Apostol. Cea mai clară victorie a dinamoviștilor a fost înregistrată pe 15 octombrie 2005, scor 5-0, cu Ioan Andone pe banca tehnică.

Ultimul succes al bucureștenilor datează din 6 mai 2017 (CFR – Dinamo 0-3). De atunci, în cele 16 meciuri directe, clujenii au obținut 12 victorii, iar 4 partide s-au încheiat la egalitate.

Cel mai recent duel direct s-a disputat pe 28 aprilie 2025, încheiat 1-1 (A. Mărginean / autogol Al. Pop).

Partida reprezintă și debutul pe banca tehnică a clujenilor a noului antrenor Daniel Pancu.

Înaintea etapei, Dinamo ocupă locul 4, cu 24 de puncte, la patru puncte de a treia poziție și la șase puncte de primul loc, în vreme ce vicecampioana CFR se află pe locul 13, cu 13 puncte.