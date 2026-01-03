O descoperire NASA ar putea rescrie concluziile despre viața pe Marte

Oamenii de știință de la NASA au anunțat o descoperire majoră care ar putea apropia omenirea mai mult ca oricând de răspunsul la întrebarea dacă viața a existat vreodată pe Planeta Roșie, potrivit Earth.

Noile rezultate obținute din analiza unui eșantion de rocă marțiană, studiat de roverul Perseverance, scot la iveală caracteristici chimice și structurale strâns asociate cu activitatea microbiană pe Pământ.

O rocă antică de pe Marte

Descoperirea provine dintr-un nucleu de rocă sedimentară forat de roverul Perseverance în iulie 2024, într-o zonă numită Bright Angel, din interiorul craterului Jezero.

Roca s-a format într-un sistem fluvial antic care alimenta cândva un lac dispărut de mult timp.

Cercetătorii au identificat minerale și texturi care, pe Pământ, apar frecvent în medii sărace în oxigen, bogate în apă, modelate de procese microbiene.

Printre acestea se numără tipare repetitive de tip „pete de leopard” și noduli formați prin reacții chimice la temperaturi relativ scăzute, condiții compatibile cu existența vieții.

Minerale asociate cu procese microbiene terestre

Două minerale au atras atenția cercetătorilor: vivianitul, un fosfat de fier, și greigitul, o sulfură de fier.

Pe Pământ, ambele sunt adesea legate de metabolismul microbian care implică ciclurile fierului și sulfului.

Dispunerea acestor minerale în eșantionul marțian reflectă îndeaproape tipare create de microbi vii în sedimentele terestre.

Autorul principal al studiului, Joel Hurowitz de la Universitatea Stony Brook, a subliniat că chimia observată este compatibilă cu medii capabile să susțină viața, chiar dacă rămân posibile explicații non-biologice.

Fostul administrator NASA, Sean Duffy, a descris descoperirea drept cel mai apropiat moment de identificarea unei potențiale semnături ale vieții pe Marte.

Prudență științifică și pașii următori

Cercetătorii NASA insistă că descoperirea nu confirmă existența vieții, ci reprezintă un pas timpuriu pe scara Confidence of Life Detection a agenției.

Alte explicații, precum reacții chimice independente de biologie sau materiale organice aduse de meteoriți, trebuie încă eliminate.

Nucleul de rocă sigilat ar putea fi supus unor analize mult mai avansate dacă va fi adus pe Pământ, inclusiv studii izotopice și microscopice capabile să distingă activitatea biologică de procesele pur chimice.

Studiul, publicat în revista Nature, schimbă modul în care este privit Marte ca planetă care a găzduit cândva o chimie complexă, favorabilă vieții.