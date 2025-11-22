Cum se „cântăresc” astronauții în spațiu? NASA arată metoda folosită pe Stația Spațială Internațională

Astronautul NASA Jonny Kim a dezvăluit cum funcționează, de fapt, măsurarea masei în microgravitație, dezvăluind fizica din spatele unei sarcini banale pe Pământ, dar mult mai complicate pe orbită, potrivit Space.

Explicația sa a venit în timp ce cei șapte membri ai Expediției 73 au desfășurat un program intens de experimente științifice și operațiuni de mentenanță la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), care marchează 26 de ani de misiuni umane continue.

Cum își monitorizează astronauții masa în absența gravitației

Kim a explicat că, deși astronauții sunt lipsiți de greutate, masa lor rămâne aceeași, necesitând instrumente specializate precum dispozitivul rusesc de măsurare a masei corporale.

In space, we’re weightless, but not massless. So how do we measure our mass? There are a few ways to do it, but they all come down to Newton’s Second Law: F = ma. Apply a known force, measure the resulting acceleration, and you can calculate mass from the relationship between the… pic.twitter.com/w2hYhG8OT6 — Jonny Kim (@JonnyKimUSA) November 20, 2025

Aceste sisteme aplică o forță cunoscută și măsoară accelerația rezultată, folosind a doua lege a lui Newton, F = ma, pentru a calcula masa.

Demonstrația sa a atras atenția pe rețelele sociale, evidențiind ingeniozitatea necesară pentru a desfășura evaluări medicale de bază în spațiu.

ISS găzduiește în prezent membri ai NASA, Roscosmos și JAXA, precum și mai multe nave andocate pentru transport și aprovizionare.