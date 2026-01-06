Lovitură pentru monarhia din Spania. Escrocii cer bani pe TikTok folosindu-se de videoclipuri AI care o surprind pe Prințesa Leonor

În mai multe videoclipuri postate pe TikTok, conturile false care se folosesc de imaginea prințesei Leonor promit așa-zise câștiguri de mii de dolari, de care pot beneficia în schimbul unui tarif de câteva sute. După ce utilizatorii plăteau acest tarif, escrocii cereau mai multe astfel de plăți, până să rupă contactul cu cetățenii care le-au plătit, potrivit The Guardian.

O investigație din 2024 realizată de publicația El Pais a dezvăluit că numerele de telefon folosite de escroci proveneau din Republica Dominicană. Unele videoclipuri false, generate cu AI, care o reprezintă pe prințesă au milioane de vizionări.

Într-un avertisment privind frauda, Fundația „Prințesa de Austrias” a precizat că „fundația nu are niciun program care să ofere ajutor financiar, subvenții pentru proiecte, loterii sau alte operațiuni monetare în beneficiul cetățenilor individuali. De asemenea, Prințesa de Asturias nu oferă ajutor financiar prin intermediul fundației, iar orice mesaj sau profil care sugerează contrariul este fals”, arată reprezentanții fundației într-un comunicat.

Regulile de utilizare ale TikTok precizează că platforma: „nu permite” crearea „conturilor care încearcă să înșele sau să manipuleze platforma”, nici un schimb de servicii care să crească în mod artificial interacțiunea … inclusiv comportamente precum operațiuni sub acoperire pentru a influența sau a înlocui identitatea”.

Cu toate acestea, publicația El Pais a precizat că de fiecare dată când a încercat să aducă la cunoștință platformei TikTok incidentele, jurnaliștii publicației au primit același răspuns: „În urma stabilirilor, conținutul raportat nu încalcă regulamentul nostru”.

Cine este prințesa Leonor?

Leonor este fiica cea mare a regelui Felipe al VI-lea și a reginei Letizia a Spaniei. După ce Felipe a devenit rege în urma abdicării tatălui său în 2014, Leonor a preluat titlul complet de moștenitoare a tronului – prințesă de Asturias, prințesă de Girona, prințesă de Viana, ducesă de Montblanc, contesă de Cervera și doamnă de Balaguer.

Dacă va deveni regină, Leonor va fi prima femeie care va domni în Spania după Isabella a II-a, care a condus Spania din 1833 până când a fost detronată în 1868. Isabella a II-a a fost singura regină care a domnit peste Spania unificată din proprie inițiativă, și nu în urma căsătoriei.