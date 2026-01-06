Prima pagină » Știri externe » Lovitură pentru monarhia din Spania. Escrocii cer bani pe TikTok folosindu-se de videoclipuri AI care o surprind pe Prințesa Leonor

Lovitură pentru monarhia din Spania. Escrocii cer bani pe TikTok folosindu-se de videoclipuri AI care o surprind pe Prințesa Leonor

Fundația „Prințesa de Austrias”, care o reprezintă pe prințesa Leonor a Spaniei, moștenitoarea în vârstă de 20 de ani la tronul Spaniei, a anunțat că escrocii folosesc videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), postate de profiluri false, pentru a atrage bani din partea susținătorilor monarhiei.
Lovitură pentru monarhia din Spania. Escrocii cer bani pe TikTok folosindu-se de videoclipuri AI care o surprind pe Prințesa Leonor
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
06 ian. 2026, 18:19, Știri externe

În mai multe videoclipuri postate pe TikTok, conturile false care se folosesc de imaginea prințesei Leonor promit așa-zise câștiguri de mii de dolari, de care pot beneficia în schimbul unui tarif de câteva sute. După ce utilizatorii plăteau acest tarif, escrocii cereau mai multe astfel de plăți, până să rupă contactul cu cetățenii care le-au plătit, potrivit The Guardian. 

O investigație din 2024 realizată de publicația El Pais a dezvăluit că numerele de telefon folosite de escroci proveneau din Republica Dominicană. Unele videoclipuri false, generate cu AI, care o reprezintă pe prințesă au milioane de vizionări.

Într-un avertisment privind frauda, Fundația „Prințesa de Austrias” a precizat că „fundația nu are niciun program care să ofere ajutor financiar, subvenții pentru proiecte, loterii sau alte operațiuni monetare în beneficiul cetățenilor individuali. De asemenea, Prințesa de Asturias nu oferă ajutor financiar prin intermediul fundației, iar orice mesaj sau profil care sugerează contrariul este fals”, arată reprezentanții fundației într-un comunicat.

Regulile de utilizare ale TikTok precizează că platforma: „nu permite” crearea „conturilor care încearcă să înșele sau să manipuleze platforma”, nici un schimb de servicii care să crească în mod artificial interacțiunea … inclusiv comportamente precum operațiuni sub acoperire pentru a influența sau a înlocui identitatea”.

Cu toate acestea, publicația El Pais a precizat că de fiecare dată când a încercat să aducă la cunoștință platformei TikTok incidentele, jurnaliștii publicației au primit același răspuns: „În urma stabilirilor, conținutul raportat nu încalcă regulamentul nostru”.

Cine este prințesa Leonor?

Leonor este fiica cea mare a regelui Felipe al VI-lea și a reginei Letizia a Spaniei. După ce Felipe a devenit rege în urma abdicării tatălui său în 2014, Leonor a preluat titlul complet de moștenitoare a tronului – prințesă de Asturias, prințesă de Girona, prințesă de Viana, ducesă de Montblanc, contesă de Cervera și doamnă de Balaguer.

Dacă va deveni regină, Leonor va fi prima femeie care va domni în Spania după Isabella a II-a, care a condus Spania din 1833 până când a fost detronată în 1868. Isabella a II-a a fost singura regină care a domnit peste Spania unificată din proprie inițiativă, și nu în urma căsătoriei.

Recomandarea video

BREAKING Nicușor Dan va negocia cu PSD numirile la șefia parchetelor și serviciilor secrete / Președintele are ca priorități șefia SRI și DNA / Ministerul Justiției va declanșa în scurt timp procedura pentru selectarea noilor șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT – surse
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Cancan
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
O ciupercă periculoasă, rezistentă la medicamente, se răspândește rapid în spitale. Poate provoca infecții grave
CSID
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor