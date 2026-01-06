Prima pagină » Life-Inedit » Hainele „camuflaj” sunt interzise în mai multe zone turistice cunoscute. Amenzile ajung până la 3.500 de euro

Hainele „camuflaj” sunt interzise în mai multe zone turistice cunoscute. Pe listă sunt mai multe insule din Marea Caraibilor, o zonă foarte căutată de turiștii din întreaga lume. Amenzile ajung până la 3.500 de euro, sunt avertizați turiștii.
Foto: Pexels
Petru Mazilu
06 ian. 2026, 15:57, Știri externe

Hainele „camuflaj” sunt un articol vestimentar popular în multe zone ale lumii. Totuși, acest tip de haine este ilegal în câteva zone turistice populare. Autoritățile britanice, de exemplu, i-au avertizat pe proprii turiști să ia în considerare legile și codurile vestimentare din insulele din Marea Caraibilor, potrivit Express. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi usturătoare.

Ministerul de Externe din Marea Britanie le-a transmis turiștilor britanici o serie de sfaturi de călătorie pentru Barbados.

„Este ilegal ca oricine, inclusiv copiii, să poarte haine de camuflaj”, a transmis ministerul britanic.

Regula se aplică oricărui articol vestimentar sau accesoriu. Oricine încalcă regulile ar putea primi amenzi de până la 3.000 de lire sterline (aproximativ 3.500 de euro) sau, în unele cazuri, chiar pedepse cu închisoarea de până la un an. Motivul este simplu: modelul de camuflaj este destinat militarilor și poliției, așa că purtarea de articole de acest gen poate fi văzută ca o încercare de a se prezenta drept reprezentant al autorității locale.

Hainele „camuflaj” sunt interzise în mai multe insule exotice

Regula ar putea cu ușurință să-i surprindă pe turiștii europeni, având în vedere că ținutele de camuflaj nu sunt ilegale în Europa. În plus, acestea sunt relativ populare în numeroase zone ale lumii. De acest lucru sunt conștienți și oficialii din Barbados. În 2024, au existat solicitări pentru dezincriminarea purtării de haine camuflaj în zonele turistice.

Barbados nu este singura insulă din Caraibe care are legi privind îmbrăcămintea de camuflaj. Antigua și Barbuda, St Kitts și Nevis, St Lucia și Trinidad și Tobago au și ele interdicții privind ținutele de camuflaj. Regulile vizează inclusiv tricourile, pantalonii și pantalonii scurți. Motivul este același: modelul este rezervat personalului militar.

