SUA oferă o „zonă economică liberă” în estul Ucrainei dacă va ceda Donbasul. Zelenski: Nu știu cine va guverna acest teritoriu

Volodimir Zelenski afirmă că planul SUA de a oferi o „zonă economică liberă” în estul Ucrainei dacă cedează Donbasul nu ar fi echitabil fără garanții că Rusia nu va prelua pur și simplu controlul asupra zonei.
Diana Nunuț
12 dec. 2025, 07:34, Știri externe

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Washingtonul dorește ca Ucraina să-și retragă trupele din regiunea Donbas, iar SUA ar crea apoi o „zonă economică liberă” în părțile controlate în prezent de Kiev.

Propunerea ușor modificată față de cea inițială ar prevede acum că trupele ucrainene s-ar retrage, în timp ce trupele ruse nu ar avansa în teritoriu. Totuși, Zelenski este sceptic în privința acestui lucru.

„Cine va guverna acest teritoriu, pe care îl numesc „zonă economică liberă” sau „zonă demilitarizată” – nu știu”, a declarat Zelenski, potrivit The Guardian.

Liderul de la Kiev a spus că Ucraina nu consideră că planul este echitabil fără garanții că trupele ruse nu vor prelua pur și simplu controlul asupra zonei după retragerea ucraineană.

Eventuale concesii teritoriale doar prin voința poporului ucrainean

„Dacă trupele unei părți trebuie să se retragă, iar cealaltă parte rămâne pe poziții, ce va opri aceste trupe, pe ruși? Sau ce îi va împiedica să se deghizeze în civili și să preia controlul asupra acestei zone economice libere? Este o situație foarte gravă”, a atras atenția Zelenski.

El a spus că, dacă Ucraina ar fi de acord cu un astfel de plan, ar fi nevoie de alegeri sau de un referendum pentru a-l ratifica, afirmând că numai „poporul ucrainean” poate lua decizii cu privire la concesii teritoriale.

Conform planurilor SUA, Ucraina s-ar retrage din Donbas, unde Rusia avansează. Pe de altă parte, liniile frontului ar fi înghețate în regiunile Herson și Zaporojie.

Ucraina a venit cu o contrapropunere la planul de pace al SUA, care a fost trimisă Washingtonului în această săptămână.

 

