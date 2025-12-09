Prima pagină » Știri externe » Anunțul lui Zelenski după discuțiile de la Londra: Planul de pace revizuit va fi prezentat marți Statelor Unite

Anunțul lui Zelenski după discuțiile de la Londra: Planul de pace revizuit va fi prezentat marți Statelor Unite

Ucraina va prezenta, marți, Statelor Unite, un plan de pace revizuit. Acesta vizează încheierea războiului cu Rusia și vine după discuțiile de la Londra dintre președintele Volodimir Zelenski și liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
09 dec. 2025, 07:41, Știri externe

Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va prezenta Statelor Unite un plan de pace revizuit privind războiul. Planul a fost revizuit la 20 de puncte după discuțiile de la Londra dintre liderul de la Kiev și cei ai Franței, Germaniei și Marii Britanii, iar acesta va fi prezentat Washingtonului marți, scrie Reuters.

După întâlnirea de la Londra, Zelenski a declarat reporterilor că încă nu s-a ajuns la un acord cu privire la cedarea teritoriului, pe care Moscova o solicită. Liderul ucrainean a subliniat faptul că Ucraina rămâne fermă și că nu ia în considerare cedarea vreunui teritoriu, întrucât legea țării nu permite acest lucru.

„În principiu, americanii sunt dispuși să găsească un compromis. Desigur, există probleme complexe legate de teritoriu și încă nu s-a ajuns la un compromis în această privință”, a spus Zelenski, potrivit sursei citate.

După discuțiile de luni de la Londra, Zelenski s-a văzut, la Bruxelles, și cu Ursula von der Leyen, precum și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, calificând întâlnirea ca fiind „bună și productivă”. Acționăm într-un mod coordonat și constructiv”.

De ce se tem liderii europeni

Publicarea planului de încetare a focului al SUA luna trecută a contribuit într-o oarecare măsură la concentrarea atenției liderilor europeni. Aceștia se tem că Ucraina ar putea fi forțată să accepte multe dintre cererile Rusiei, ceea ce, potrivit unor voci, ar putea destabiliza continentul.

În plus, liderii Germaniei, Franței și Marii Britanii, alături de Zelenski, urmăresc să obțină garanții de securitate din partea SUA pentru a descuraja orice alte atacuri din partea Rusiei.

 

