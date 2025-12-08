Ucraina nu ia în considerare să cedeze teritorii. Zelenski: „Nici nu avem dreptul moral să facem acest lucru”

Liderul de la Kiev a declarat că Ucraina nu ia în considerare posibilitatea cedării vreunui teritoriu, întrucât acest lucru nu este permis de legislația țării, de dreptul internațional sau de principiile morale.

„Luăm în considerare cedarea vreunui teritoriu? Sincer să fiu, nu avem dreptul să facem acest lucru în conformitate cu legea – în conformitate cu legea Ucrainei, cu Constituția noastră sau cu dreptul internațional. Și nici nu avem dreptul moral să facem acest lucru”, a spus Zelenski, luni, într-o conferință de presă, notează Ukrainska Pravda.

Președintele ucrainean a mai subliniat faptul că Washingtonul caută în prezent soluții de compromis pentru a rezolva această situație, în timp ce Rusia face presiuni pentru ca Ucraina să cedeze, în cele din urmă, teritorii, ca parte a unui acord de pace.

„Noi nu vrem să cedăm nimic”

„Fără îndoială, Rusia insistă să cedăm teritoriul. Noi, desigur, nu vrem să cedăm nimic. Pentru asta luptăm – știți foarte bine acest lucru. Americanii caută astăzi compromisuri”, a mai spus președintele ucrainean.

Declarațiile lui Zelenki vin după ce el a afirmat, într-un interviu pentru Bloomberg, că negociatorii care discută în prezent inițiativa de pace mediată de SUA au opinii diferite cu privire la problema teritoriilor din estul țării.

„Există viziuni ale SUA, Rusiei și Ucrainei – și nu avem o viziune unitară asupra Donbasului”, a declarat Zelenski pentru Bloomberg. Liderul ucrainean a spus că Ucraina insistă pentru un acord separat privind garanțiile de securitate din partea aliaților occidentali, în special a SUA.