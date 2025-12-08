Prima pagină » Știri externe » Trei cetățeni ucraineni, acuzați de infracțiuni informatice la Varșovia. Echipament de hacking descoperit în mașină

Trei bărbați ucraineni au fost reținuți de poliția poloneză în centrul Varșoviei, după ce în autoturismul lor au fost descoperite echipamente avansate de hacking și dispozitive care puteau fi folosite pentru interferențe cu sistemele informatice.
Andrei Rachieru
08 dec. 2025

Conform poliției poloneze, cei trei au fost opriți în timpul unui control de rutină, iar comportamentul lor suspect, împreună cu materialele găsite, au ridicat suspiciuni privind posibile activități ilegale cu impact asupra securității naționale, scrie Reuters.

Detalii ale anchetei

În mașină au fost identificate hard disk-uri, cartele SIM, antene specializate, un detector de dispozitive de spionaj și alte instrumente specifice operațiunilor cibernetice. Deși bărbații, cu vârste între 39 și 43 de ani, au afirmat că sunt specialiști IT și că se deplasau spre Lituania, poliția a transmis că aceștia „nu au putut explica scopul obiectelor confiscate”. Mai mult, când li s-au cerut detalii tehnice, ar fi „uitat limba engleză” și ar fi pretins că nu înțeleg întrebările.

Autoritățile poloneze iau în calcul „mai multe scenarii” privind motivația bărbaților, însă nu au oferit până acum detalii privind posibile legături cu rețele de spionaj sau grupări cibernetice. Totuși, contextul regional tensionat, marcat de acțiuni de sabotaj atribuite de Polonia unor agenți care ar coopera cu serviciile ruse, amplifică suspiciunile.

Acuzații oficiale

Cei trei ucraineni au fost acuzați de deținerea de programe și dispozitive destinate comiterii de infracțiuni informatice, inclusiv deteriorarea datelor sensibile pentru apărarea națională. Poliția a anunțat că aceștia se confruntă și cu acuzații de fraudă și fraudă informatică. Un tribunal polonez a decis plasarea lor în arest preventiv pentru 3 luni, în așteptarea continuării investigațiilor.

Cazul vine în contextul în care Polonia se află în alertă maximă din cauza acțiunilor de sabotaj și atacuri cibernetice atribuite Moscovei, acuzații respinse constant de Rusia.

