Volodimir Zelenski anunță candidații pentru șefia Biroului Prezidențial al Ucrainei

Volodimir Zelenski a prezentat luni candidații pentru șefia Biroului Prezidențial după demisia lui Andrii Yermak.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Nițu Maria
08 dec. 2025, 22:02, Politic

Luni, 8 decembrie, președintele Volodimir Zelenski a prezentat candidații pentru funcția de șef al Biroului Prezidențial, după plecarea fostului șef de cabinet, Andrii Yermak.

Printre candidați se află Denys Șmihal, ministrul apărării și fost prim-ministru cu cel mai lung mandat, Mihailo Fedorov, ministrul Transformării Digitale, Kyrylo Budanov, șeful serviciilor secrete militare, Pavlo Palisa, adjunctul șefului Biroului Prezidențial și fost comandant, și Sergiy Kyslytsya, prim-viceministrul de externe și unul dintre principalii negociatori ai Ucrainei.

Decizia de astăzi a venit la câteva zile după demisia lui Andrii Yermak de pe 28 noiembrie, în contextul celui mai mare scandal de corupție din Ucraina.

Președintele Zelenski a anunțat relansarea activității Biroului Prezidențial în urma anchetei și a avut întâlniri cu oficiali care ar putea să preia conducerea biroului.

„Am discutat despre formatul de lucru al Biroului (Prezidențial), precum și despre interacțiunea cu alte instituții ale statului… O decizie privind noul șef al biroului va fi luată în viitorul apropiat”, a spus Volodimir Zelenski, joi.

Tot luni, la Londra, președintele Zdelenski a explicat că alegerea este dificilă deoarece trebuie analizat cine va prelua funcțiile actuale ale candidaților.

„În orice caz, pentru o perioadă de timp, voi putea să mă descurc singur fără un șef al biroului”, a adăugat Volodimir Zelenski.

Yermak, care a fost numit în funcția sa în 2020, a fost foarte influent în guvernul ucrainean.

În ciuda criticilor, Volodimir Zelenski a spus în trecut că are încredere în el și a respins acuzațiile privind o putere excesivă.

