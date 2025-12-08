Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și-a anulat vizita în România. Când era programată deplasarea

Boris Pistorius, ministrul federal al Apărării din Germania, și-a anulat în ultimul moment vizita programată în România din această săptămână.

Oficialul german trebuia să se întâlnească marți, 9 decembrie, cu premierul Ilie Bolojan la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, județul Constanța.

La întâlnire urma să participe și secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin Dan Moldovan.

Cabinetul premierului Ilie Bolojan anunțase vizita pe 5 decembrie, însă luni seara, pe 8 decembrie, MApN a transmis că întâlnirea nu va mai avea loc.

„Ministerul Apărării Naționale informează că, urmare a modificărilor apărute în agenda părții germane, activitățile planificate mâine, 9 decembrie, la Baza 57 Aeriană «Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino» din Mihail Kogălniceanu se vor desfășura la nivel de secretari de stat. Programul stabilit inițial se va derula în continuare, cu adaptările necesare, astfel încât obiectivele ambelor părți să fie îndeplinite”, se arată în comunicatul MApN.

O informare asemănătoare a venit și de la Guvernul României, în condițiile în care premierul Bolojan și ministrul german aveau programată și o conferință de presă comună.