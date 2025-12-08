Prima pagină » Politic » Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și-a anulat vizita în România. Când era programată deplasarea

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și-a anulat vizita în România. Când era programată deplasarea

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și-a anulat vizita în România care era programată săptămâna aceasta.
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și-a anulat vizita în România. Când era programată deplasarea
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Nițu Maria
08 dec. 2025, 22:36, Politic

Boris Pistorius, ministrul federal al Apărării din Germania, și-a anulat în ultimul moment vizita programată în România din această săptămână.

Oficialul german trebuia să se întâlnească marți, 9 decembrie, cu premierul Ilie Bolojan la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, județul Constanța.

La întâlnire urma să participe și secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin Dan Moldovan.

Cabinetul premierului Ilie Bolojan anunțase vizita pe 5 decembrie, însă luni seara, pe 8 decembrie, MApN a transmis că întâlnirea nu va mai avea loc.

„Ministerul Apărării Naționale informează că, urmare a modificărilor apărute în agenda părții germane, activitățile planificate mâine, 9 decembrie, la Baza 57 Aeriană «Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino» din Mihail Kogălniceanu se vor desfășura la nivel de secretari de stat. Programul stabilit inițial se va derula în continuare, cu adaptările necesare, astfel încât obiectivele ambelor părți să fie îndeplinite”, se arată în comunicatul MApN.

O informare asemănătoare a venit și de la Guvernul României, în condițiile în care premierul Bolojan și ministrul german aveau programată și o conferință de presă comună.

România are în prezent doar ministru interimar la Ministerul Apărării.

Fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat pe 28 noiembrie din funcția sa, după un scandal legat de studiile sale. Premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Radu Miruță, ministrul USR al Economiei, să preia interimatul și ministerul Apărării.

Recomandarea video

Ofertă de Black Friday: la CEC Bank, ai până la 36 de rate fără dobândă oriunde în lume și limită de 100.000 de lei, prin cardurile de credit. În plus, te bucuri de până la 59 de zile perioadă de grație. (P)
G4media
Cum se prepară cel mai delicios cozonac de Crăciun. Ingredientele folosite de chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea
Gandul
Detalii tulburătoare despre moartea lui Roman și a Annei Novak. Cu ce substanță le-au fost stropite trupurile în Dubai
Cancan
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport
CTP, necruțător cu Nicușor Dan: „Asta nu i-a reușit nici măcar lui Băsescu!” I-a făcut bilanțul după 7 luni de mandat și a tras o concluzie
Libertatea
3 zodii care au parte de schimbări fantastice până la Crăciun. Numai vești bune pentru acești nativi
CSID
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor