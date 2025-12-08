Un parc eolian, închis pe termen lung deoarece un vultur a fost omorât de elicea unei turbine

Pe 10 ianuarie 2023, un vultur echipat cu un dispozitiv de urmărire GPS a lovit o paletă a uneia dintre cele șapte turbine eoliene de la parcul eolian Bernagues din regiunea Hérault. Pasărea a fost găsită moartă la baza turbinei șase zile mai târziu. Pasărea, care aparține unei specii protejate, era masculul unei perechi care își stabilise cuibul în 2008, la trei kilometri de locul unde ERL și-a construit turbinele eoliene în 2016, potrivit France Nature Environnement (FNE), una dintre cele șase părți civile în acest caz.

Luni, procurorul a solicitat Curții de Apel din Montpellier să mențină oprirea pentru un an a parcului eolian Bernagues din nordul Héraultului, argumentând că operatorii acestuia au fost responsabili pentru moartea unui vultur dintr-o specie protejată, conform Le Figaro.

De asemenea, procurorul a solicitat confirmarea celorlalte aspecte ale deciziei pronunțate în aprilie de Curtea Penală din Montpellier, și anume condamnarea companiei Energie Renouvelable du Languedoc (ERL) la o amendă de 200.000 de euro, din care 100.000 de euro cu suspendare, și a directorului acesteia, François Daumard, la o amendă de 40.000 de euro, din care 20.000 de euro cu suspendare.

Acuzații grave

ERL, o filială a grupului Valeco, care operează șapte turbine eoliene pe masivul Escandorgue, și directorul său sunt urmăriți penal pentru prejudicierea conservării speciilor de animale sălbatice protejate.

„Evenimentele s-au produs din cauza unei neglijențe grave”, a declarat procurorul, subliniind că firma a decis să instaleze și să opereze acest parc eolian fiind „pe deplin conștientă de prezența unei perechi de vulturi aurii care se reproduceau”.

În pledoaria sa finală, unul dintre avocații apărării a pledat pentru achitare, argumentând că incidentul „nu a fost rezultatul neglijenței, cu atât mai puțin al neglijenței grave”. „Întregul sistem a fost aprobat de autorități”, a subliniat avocatul.

„Regretăm accidentul, suntem profund afectați de el, dar am făcut tot posibilul, am implementat un sistem de detectare a păsărilor (SDA), eram convinși că nu ne asumăm niciun risc”, a explicat directorul general al ERL, François Daumard, în fața Curții de Apel.

Verdictul este programat pentru 5 februarie.