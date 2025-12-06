Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a criticat Uniunea Europeană pentru suprimarea libertății de exprimare

Pavel Durov spune Uniunea Europeană creează reguli atât de complicate încât pot fi folosite pentru a pedepsi companiile de tehnologie care nu acceptă să cenzureze anumite mesaje fără să anunțe public, potrivit Baha.

„UE impune reguli imposibile pentru a putea pedepsi firmele de tehnologie care refuză să cenzureze în tăcere libertatea de exprimare. Am văzut același lucru în Franța: o «anchetă penală» nefondată, apoi serviciile de informații s-au oferit să ajute dacă telegram ar cenzura în tăcere discursul din România și Moldova”, a scris el.

Durov a răspuns la o postare a miliardarului și fondatorului X Corp., Elon Musk, din 2024, în care spunea că refuză „acordul secret ilegal” al UE de a cenzura libertatea de exprimare.

La începutul acestui an, Durov a acuzat agenția franceză de spionaj că i-a cerut să suprime „vocile conservatoare din România” în timpul campaniei electorale prezidențiale din această țară. Parisul, însă, a negat afirmația.

Franța va ridica interdicția de călătorie a lui Durov

Autoritățile franceze au ridicat toate restricțiile de călătorie impuse directorului executiv al Telegram, Pavel Durov, și au anulat obligația ca acesta să se prezinte periodic la secția de poliție locală, a relatat joi AFP.

Miliardarul născut în Rusia este investigat de forțele de ordine pentru posibilă complicitate la permiterea săvârșirii de infracțiuni prin intermediul aplicației.

Inițial, lui Durov i s-a ordonat să rămână în Franța , dar în iunie, restricțiile au fost relaxate, permițându-i să meargă la Dubai într-o perioadă limitată.