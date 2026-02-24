Prima pagină » Știri externe » Rusia îl anchetează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, în cadrul unui dosar penal. De ce fapte este acuzat?

Rusia îl anchetează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, în cadrul unui dosar penal. De ce fapte este acuzat?

Rusia îl anchetează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, în cadrul unui dosar penal privind „facilitarea activităților teroriste”, a raportat ziarul de stat Rossiyskaya Gazeta, citând Serviciul Federal de Securitate (FSB).
Rusia îl anchetează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, în cadrul unui dosar penal. De ce fapte este acuzat?
Andrei Rachieru
24 feb. 2026, 08:50, Știri externe

Durov nu a putut fi contactat imediat pentru a comenta raportul, dar în ultimele zile Telegram a negat o serie de acuzații ale Rusiei potrivit cărora aplicația ar fi un refugiu pentru activități criminale și ar fi compromisă atât de serviciile de informații occidentale, cât și de cele ucrainene, scrie Reuters.

Acțiunile șefului Telegram, Pavel Durov, sunt investigate în cadrul unui dosar penal pe baza unei infracțiuni prevăzute la articolul 205.1 alineatul 1.1 (asistență la activități teroriste) din Codul penal al Rusiei”, a raportat Rossiyskaya Gazeta într-un articol despre care a afirmat că se „bazează pe materiale furnizate de FSB din Rusia”.

Telegram, care susține că are peste 1 miliard de utilizatori activi la nivel global, nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta.

Autoritatea de reglementare a comunicațiilor din Rusia a introdus restricții asupra Telegram, care este extrem de popular în Rusia pentru comunicații publice și private, pe motiv că compania nu a șters conținutul extremist.

Moscova încearcă să îi determine pe ruși să treacă la aplicația susținută de stat cunoscută sub numele de MAX, care a fost lansată în urmă cu aproape un an.

Recomandarea video

INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”
G4Media
Doliu la Hollywood! Celebrul actor A MURIT la 71 de ani: „Mă doare inima pentru el”
Gandul
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
Medic psihiatru, despre efectele dependenței copiilor de social media. Gabriel Diaconu: „Sevrajul vine cu furie, panică, depresie, gânduri suicidare”
Libertatea
Rețetă ciorbă de castraveți murați. Ingredientele de care ai nevoie
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor