Prima pagină » Știrile zilei » Militari de la baza de submarine nucleare franceze din Brest au tras asupra unor drone

Militari de la baza de submarine nucleare franceze din Brest au tras asupra unor drone

Militarii de la baza navală franceză Île Longue au deschis focul joi asupra a cinci drone care au fost detectate când survolau în mod neregulat instalațiile.
Militari de la baza de submarine nucleare franceze din Brest au tras asupra unor drone
Sursa foto: STEFAN CIOCAN / MEDIAFAX FOTO
Mădălina Dinu
05 dec. 2025, 15:26, Știri externe

Militarii de la baza navală franceză Île Longue, situată lângă portul Brest (nord-vest), unde se află submarine nucleare pregătite să lanseze rachete cu ogivă atomică, au deschis focul joi asupra a cinci drone care au fost detectate când survolau în mod neregulat instalațiile, scrie EFE.

Cei din bază au activat un dispozitiv de luptă antidronă, iar batalionul de pușcași marini, responsabil cu securitatea, a efectuat mai multe focuri de armă, potrivit unor responsabili din domeniul comunicării citați ca sursă de Jandarmerie, care nu a oferit mai multe detalii.

O bază strategică

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 19.30 (18.30 GMT) și nu este prima dată când sunt semnalate zboruri deasupra aceleiași zone, declarată cu acces interzis. În noaptea de 17 spre 18 noiembrie a avut loc o situație similară.

Baza Île Longue este una dintre cele mai strategice pentru forța de descurajare nucleară franceză, deoarece acolo sunt ancorate cele patru submarine nucleare.

Survolările cu drone s-au înmulțit în ultimele luni deasupra unor instalații sensibile din mai multe țări europene, un fenomen pe care multe voci îl leagă de operațiuni de destabilizare coordonate din Rusia.

Recomandarea video

Bolojan: Soliditatea coaliției va fi testată în momentul în care se va ajunge la vot pe moțiunea de cenzură / Sper ca CCR să constate că măsurile propuse de Guvern pentru pensiile magistraților sunt constituționale
G4media
Țara din Europa care oferă peste 80.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate. Ce trebuie să faci
Gandul
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Cât costă un hot dog și o porție de cartofi cu sos cheddar la Târgul de Crăciun din Piața Universității din București. Prețul sare de 50 de lei
Libertatea
Cum poți vota dacă nu te afli în București pe 7 decembrie! Documentele necesare pentru cei care nu au acte valabile
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor