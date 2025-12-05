Militari de la baza de submarine nucleare franceze din Brest au tras asupra unor drone

Militarii de la baza navală franceză Île Longue, situată lângă portul Brest (nord-vest), unde se află submarine nucleare pregătite să lanseze rachete cu ogivă atomică, au deschis focul joi asupra a cinci drone care au fost detectate când survolau în mod neregulat instalațiile, scrie EFE.

Cei din bază au activat un dispozitiv de luptă antidronă, iar batalionul de pușcași marini, responsabil cu securitatea, a efectuat mai multe focuri de armă, potrivit unor responsabili din domeniul comunicării citați ca sursă de Jandarmerie, care nu a oferit mai multe detalii.

O bază strategică

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 19.30 (18.30 GMT) și nu este prima dată când sunt semnalate zboruri deasupra aceleiași zone, declarată cu acces interzis. În noaptea de 17 spre 18 noiembrie a avut loc o situație similară.

Baza Île Longue este una dintre cele mai strategice pentru forța de descurajare nucleară franceză, deoarece acolo sunt ancorate cele patru submarine nucleare.

Survolările cu drone s-au înmulțit în ultimele luni deasupra unor instalații sensibile din mai multe țări europene, un fenomen pe care multe voci îl leagă de operațiuni de destabilizare coordonate din Rusia.