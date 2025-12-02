Serviciul de informații al Rusiei a lansat un avertisment către Franța cu privire la „participarea directă” în Ucraina

Serviciul de informații externe a anunțat că firmele militare private franceze care sprijină eforturile de apărare ale Ucrainei vor fi considerate „participare directă” a Franței la conflict, potrivit Sky News.

Marți, SVR și-a reafirmat poziția conform căreia Franța „continuă să exploreze opțiuni pentru implicare directă” în Ucraina.

Un decret recent al guvernului francez autorizează firmele militare private să sprijine „o țară terță care se confruntă cu un conflict armat”.

Acestea ar putea fi desfășurate pe teren pentru a opera „armament occidental modern, în principal francez” în Ucraina, a explicat SVR.

Dar chiar și forțele private „vor fi considerate de Moscova ca o participare directă a Franței la operațiuni militare” și vor deveni o „țintă legitimă principală”, a avertizat SVR.

Țările NATO au încercat până în prezent să evite o confruntare directă în războiul din Ucraina.

Totuși, liderii europeni, inclusiv președintele francez, Emmanuel Macron, au insistat pentru propunerea desfășurării de trupe occidentale în Ucraina după încheierea conflictului.