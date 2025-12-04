Prima pagină » Știri externe » Patru drone de tip militar au zburat în apropierea avionului lui Zelenski la Dublin

Patru drone de tip militar au zburat în apropierea avionului lui Zelenski la Dublin

Patru drone neidentificate, de tip militar, au încălcat o zonă de interdicție aeriană și au zburat către traiectoria de zbor a avionului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în apropierea Aeroportului din Dublin, luni seara, scrie presa irlandeză.
Iulian Moşneagu
04 dec. 2025, 22:16, Știri externe

Avionul a aterizat, cu puțin înainte de ora programată, chiar cu câteva momente înainte ca incidentul să aibă loc, în jurul orei 23.00. Dronele au ajuns în locul unde era așteptat să treacă avionul lui Zelenski exact în momentul în care aeronava trebuia să apară, scrie publicația irlandeză The Journal.

Dronele au zburat apoi deasupra unei nave a Marinei irlandeze care fusese desfășurată în secret în Marea Irlandei pentru vizita lui Zelenski.

Surse au declarat că dronele au decolat din nord-estul Dublinului și au zburat timp de până la două ore. Sunt în desfășurare verificări pentru a stabili dacă au fost lansate de pe uscat sau de pe o navă nedetectată.

Posibil atac hibrid

Dronele de tip militar pot îndeplini o gamă largă de funcții. În acest caz, faptul că aveau luminile aprinse i-a făcut pe agenții de securitate să suspecteze că scopul ar fi putut fi perturbarea aterizării avionului la Dublin.

Incidentul reflectă incursiuni similare ale dronelor în Europa în ultimele luni, care au dus la închiderea unor aeroporturi și au generat tensiuni majore de securitate.

Serviciile de securitate irlandeze au constatat că dronele din Marea Irlandei erau mari, extrem de scumpe, aveau caracteristici militare, iar incidentul ar putea fi clasificat drept un atac hibrid.

Autoritatea Aeronautică Irlandeză (IAA) instituise o zonă de interdicție pentru drone deasupra Dublinului și a localităților din jur pe întreaga durată a vizitei președintelui ucrainean.

