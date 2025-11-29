Un atac cu drone rusești a rănit cel puțin șase persoane la Kiev

Un atac cu drone rusești asupra capitalei Ucrainei, desfășurat în noaptea de vineri spre sâmbătă, a rănit cel puțin șase persoane, inclusiv un adolescent, și a provocat pagube materiale semnificative, au anunțat autoritățile, citate de Le Figaro.

Explozii puternice au fost auzite pentru prima dată aproape de miezului nopții de către jurnaliștii AFP în centrul Kievului, iar primarul orașului, Vitali Klitschko, le-a atribuit Moscovei.

„Șase persoane au fost rănite în capitală în urma unui atac inamic. Trei dintre ele, inclusiv un copil de 13 ani, au fost spitalizate”, a scris primarul pe contul său de Telegram, conform unui raport provizoriu care continuă să evolueze.

O clădire cu 25 de etaje a fost afectată

Cel puțin două clădiri rezidențiale, inclusiv una cu 25 de etaje, o casă și automobile au fost, de asemenea, mai mult sau mai puțin grav avariate, în cel puțin trei cartiere ale orașului, au declarat Klitschko și șeful administrației militare de la Kiev, Tymur Tkachenko.

„Dronele inamice sunt deasupra orașului, iar apărarea aeriană răspunde”, a dat asigurări oficialul pe contul său de Telegram.

„Aceasta este pur și simplu o încercare a rușilor de a teroriza populația civilă”, a denunțat Tkachenko.