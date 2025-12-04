Uniunea Europeană își consolidează mijloacele de combatere a traficului de droguri prin incorporarea de drone și sateliți

Comisarul european pentru Afaceri Interne și Migrație, Magnus Brunner, a prezentat joi strategia de combaterea a traficului de droguri.

Strategia urmărește extinderea cooperării internațională, distrugerea centrelor de producție, prevenirea recrutării tinerilor în rețele criminale și combaterea violenței legate de droguri.

De asemenea, agenția Frontex va avea la dispoziție tehnologii precum sateliți de înaltă rezoluție și drone pentru monitorizarea traficului de droguri prin aer, mare sau uscat.

În ultimii 10 ani, cantitatea de droguri confiscate în UE a crescut semnificativ, autoritățile reținând 419 tone de cocaină în 2023, de șase ori mai mult decât în deceniul anterior.

Pe lângă traficul de droguri, Europa se confruntă și cu producția internă, cu peste 500 de laboratoare destructurate anual.

În plus, Agenția Europeană pentru Droguri va dezvolta o bază de date europeană pentru incidente de producție și substanțe chimice, precum și un sistem de alertă rapidă pentru substanțe noi și periculoase.

„Traficanții de droguri folosesc cele mai noi tehnologii, ceea ce înseamnă că avem nevoie de inovație pentru a-i învinge. Le transmitem baronilor drogurilor și organizațiilor lor un mesaj clar: Europa ripostează”, a declarat Brunner în cadrul evenimentului.