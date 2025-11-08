Franţa îşi mobilizează ambasadele din America Latină împotriva traficului de droguri

Cooperarea dintre ambasade şi ţările producătoare de droguri „dă roade”, a declarat ministrul, potrivit Le Figaro.

„Dar asta nu este suficient. Aşadar, vom creşte numărul de personal specializat din ambasade cu 20% şi vom tripla resursele acestora”, a explicat el, fără a specifica un calendar.

„Pentru a permite partenerilor noştri să îşi intensifice şi ei capacităţile, vreau să creez o academie regională pentru combaterea crimei organizate în 2026, cu sediul în Republica Dominicană, care va instrui anual 250 de anchetatori, magistraţi, ofiţeri vamali şi analişti financiari din forţele de securitate şi justiţie ale ţărilor partenere”, a adăugat el.

Ministrul se află în Columbia pentru a participa la cel de-al patrulea summit dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene şi cele 33 de ţări ale Comunităţii Statelor Latino-Americane şi Caraibiene (CELAC).

Anterior, el a fost în Mexic, în cadrul vizitei de stat a preşedintelui francez Emmanuel Macron, în timpul căreia a semnat un „cadru de cooperare vamală” pentru combaterea traficului.

„Pun Quai d’Orsay (Ministerul Afacerilor Externe francez) în alertă maximă, astfel încât acesta să îşi joace pe deplin rolul în războiul împotriva drogurilor”, a insistat ministrul, în contextul în care traficul şi consumul de cocaină au crescut vertiginos în Franţa în ultimii ani.