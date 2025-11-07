UE ar putea modifica politica de mediu pentru a-și proteja industria auto de rivalii chinezi: Trebuie să dăm dovadă de flexibilitate

Uniunea Europeană trebuie să își apere industria auto de concurența chineză, inclusiv prin reevaluarea obiectivului său de zero emisii pentru mașinile și autoutilitarele noi din 2035, a declarat Stéphane Sejourne, Comisarul european pentru industrie, într-un interviu publicat vineri și preluat de Reuters.

Stéphane Sejourne a spus că UE ar trebui să mai ia în considerare diversificarea exporturilor sale și stabilirea de noi reguli pentru a proteja producția din Europa.

„Trebuie să fim mai puțin naivi și să revenim la standardele tuturor economiilor majore ale lumii. Suntem singurul continent căruia îi lipsește o gândire strategică privind politica industrială”, a declarat Sejourne pentru cotidianul italian La Stampa.

Când este de așteptat ca UE să revizuiască obiectivul

El a avertizat că „dacă nu intervenim, în zece ani, mașinile produse și vândute în Europa vor scădea de la 13 milioane la nouă milioane”.

„Trebuie să dăm dovadă de flexibilitate față de obiectivul de a opri complet mașinile cu combustie internă până în 2035”, a spus el.

Se așteaptă ca UE să revizuiască obiectivul până la sfârșitul anului, ca răspuns la apelurile producătorilor auto conform cărora o trecere totală la vehicule electrice nu mai este fezabilă.

La începutul acestei săptămâni, Stéphane Sejourne a declarat că Comisia Europeană își propune să anunțe crearea unei noi categorii de mașini electrice mici și accesibile pentru a contracara concurența chineză și a revigora piața internă, ca parte a unei strategii mai ample care va fi conturată pe 10 decembrie.

Comisarul pentru industrie a sugerat și o serie de măsuri împotriva unităților de producție chineze din Europa.

„Astăzi există producători care asamblează mașini chinezești în Europa cu componente chinezești și personal chinezesc, se întâmplă în Spania și în Ungaria. Acest lucru nu este acceptabil”, a spus Sejourne.

Întrebat dacă Europa ar trebui să adopte măsuri protecționiste, Sejourne a spus că „este necesar să se introducă condiții pentru investițiile străine în Europa”, adăugând că, totuși, tarifele ar crea tensiuni comerciale și ar afecta producția.