Franța se pregătește pentru o nouă zi de greve și perturbări în mai multe sectoare

Acțiunile pregătite pentru ziua de marți urmăresc să influențeze proiectului bugetar pentru 2026 considerat de sindicate „nedrept din punct de vedere social”.

Printre cererile exprimate de sindicate se numără creșterea generală a salariilor din sectorul public, oprirea înghețării a acestora și menținerea posturilor.

Acțiunile de grevă urmăresc sectoarele transporturilor, educației și administrației publice.

În sectorul transporturilor se așteaptă perturbări izolate. Compania feroviară de stat a anunțat că trenurile de mare viteză vor circula normal, în timp ce trenurile intercity ar putea înregistra câteva perturbări locale, iar trenurile interregio ar funcționa aproape normal, cu excepția regiunii Occitania.

În Île-de-France, rețelele RER și Transilien vor funcționa fără probleme, cu o singură excepție: linia C a RER, pe care pot apărea ușoare perturbări.

În transportul în comun din Paris, deși a fost depus un preaviz de grevă, nu sunt prevăzute consecințe asupra circulației.

Acțiuni de grevă sunt așteptate și în Educație. Sunt așteptate absențe numeroase în școli și licee, unele instituții putând asigura doar servicii minime, iar altele riscând să fie închise temporar. Vor fi afectat și serviciile auxiliare precum cantinele școlare, programele de îngrijire de tip before și after school, iar creșele ar putea funcționa în regim redus sau ar putea închide parțial.

Administrațiile și serviciile publice ar urma să funcționeze cu întârziere, întrucât preavizul de grevă cuprinde atât autoritățile centrale, cât și locale. Demersul ar putea determina închiderea temporară a unor ghișee, amânarea programărilor pentru documente de identitate sau servicii sociale, precum și personal redus.

În plus, în orașe precum Bordeaux, La Rochelle, Châteaubriant, Lens, Douai, Dijon, Le Havre și Rouen sunt așteptate demonstrații.