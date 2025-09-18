Franța se pregătește pentru proteste și greve din cauza reducerilor bugetare

Sindicatele cer mai multe cheltuieli pentru serviciile publice, mai multe impozite pentru cei bogați și eliminarea unei modificări nepopulare a pensiilor de stat.

Agitația socială survine în contextul în care președintele Emmanuel Macron și noul său prim-ministru, Sebastien Lecornu, se confruntă cu o criză politică și cu presiuni pentru a controla finanțele celei de-a doua economii din zona euro.

O sursă din cadrul Ministerului de Interne a declarat că se așteaptă ca până la 800.000 de persoane să participe la greve și proteste.

„Muncitorii pe care îi reprezentăm sunt furioși”, au arătat principalele sindicate ale țării într-o declarație comună în care au respins planurile fiscale „brutale” și „nedrepte” ale guvernului anterior.

Deficitul bugetar al Franței din anul trecut a fost aproape dublu față de plafonul de 3% al UE, dar, oricât de mult ar dori să-l reducă, Lecornu – care depinde de alte partide pentru a promova legislația – se va confrunta cu o luptă politică pentru a obține sprijinul parlamentar pentru bugetul pe 2026.

Lecornu a fost numit prim-ministru săptămâna trecută, după ce parlamentul l-a demis pe Francois Bayrou din cauza planului său de reducere a bugetului cu 44 de miliarde de euro. Noul prim-ministru nu a spus încă ce va face cu planurile lui Bayrou, deși a deschis ușa pentru compromisuri.

„Vom continua să ne mobilizăm atâta timp cât nu va exista un răspuns adecvat”, a declarat Sophie Binet, șefa sindicatului CGT, după întâlnirea cu Lecornu de la începutul acestei săptămâni. „Bugetul va fi decis în stradă”.