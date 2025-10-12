Sindicatele din Grecia perturbă transporturile pentru o zi: Trenurile, mijloacele de transport public, dar și cursele maritime, afectate

Greva va începe în 14 octombrie și va fi valabilă de la ora 00:00 până la 23:59. În Atena, vor funcționa cu program redus serviciile de metrou, tramvai, și tren electric, între orele 09:00 și 17:00, potrivit comunicatului publicat de sindicatul transportatorilor, citat de Greek City Times.

De asemenea, nu se cunoaște încă programul de funcționare pentru serviciile de autobuz și troleibuz din capitala Greciei.

Orarele trenurilor, afectate în toată țara

La grevă s-au alăturat mai multe sindicate din domeniul transporturilor, precum și Federația Panelenică a Lucrătorilor Feroviari (POS), ceea ce înseamnă că orarele trenurilor la nivel național vor suferi modificări, inclusiv cele ale trenurilor suburbane, Proastiakos.

Potrivit publicației elene, compania de transport Hellenic Train ar putea confirma anularea curselor, cu posibile servicii limitate asigurate de personalul de urgență.

Transportul maritim, afectat

La grevă participă și trei sindicate din sectorul transportului maritim: PEMEN, PENEN și PEPRN.

Cursele de feribot vor fi afectate, dar și transportul de croazieră. Plecările navelor din portul Pireu, Lavrio și Rafina vor suferi modificări. Circulația navelor de croazieră, a navelor comerciale, dar și a petrolierelor va fi afectată, întrucât ele au nevoie de remorchere pentru a intra sau a ieși din port.

În ceea ce privește programul specific de transport pentru marți, 14 octombrie, sindicatele care participă la grevă vor furniza informații cu privire la program.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie pentru românii care vor călători în Grecia săptămâna viitoare.