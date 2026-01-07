Guvernul Greciei promite fermierilor mai multe beneficii pentru a pune capăt protestelor

„Guvernul epuizează toate mijloacele disponibile, remediază problemele vechi de un deceniu și introduce reguli de transparență pentru relansarea sectorului”, a anunțat miercuri Kostas Tsiaras, ministrul Agriculturii de la Atena.

Acesta a anunțat și reducerea costurilor pentru combustibilul folosit în sectorul agricol, creșterea fondului de subvenții cu 160 de milioane de euro pentru producătorii de bumbac și grâu și crescătorii de animale, dar și modificarea rapidă a legislației pentru a permite despăgubiri integrale în cazul viitoarelor pierderi de producție.

Guvernul condus de premierul Kyriakos Mitsotakis s-a aflat sub presiune din cauza unui scandal de corupție legat de subvențiile agricole din fonduri europene. Astfel, începând cu finalul anului 2025, fermierii greci au protestat, blocând cu tractoare și camioane autostrăzi importante și puncte de frontieră, în semn de nemulțumire.

În urma scandalului de corupție, guvernul a întârziat cu o lună plățile subvențiilor agricole din bani europeni, însă fermierii au primit 3.8 miliarde de euro sub formă de sprijin, cu 13% mai mult față de 2024.

Protestele din Grecia au cauzat și tensiuni cu Bulgaria. Guvernul de la Sofia a depus o plângere oficială, acuzând blocarea frontierelor de încălcarea regulilor UE privind libera circulație și de provocarea unor pierderi economice semnificative pentru transportatori și exportatori.