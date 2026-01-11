Prima pagină » Știrile zilei » Australia: Mii de oameni au rămas fără curent după ce un ciclon tropical a lovit statul Queensland

Mii de australieni din nord-estul țării au rămas fără curent electric, duminică, după ce ciclonul tropical Koji a atins coasta statului Queensland, aducând ploi torențiale și rafale puternice de vânt, relatează Reuters.
Ciclonul Koji, clasificat inițial ca furtună de categoria 1, a ajuns la țărm între orașele Ayr și Bowen, situate la aproximativ 500 de kilometri nord de Brisbane, a anunțat agenția națională de meteorologie. 

Furtuna a adus rafale de vânt de până la 95 km/h și precipitații abundente, afectând mai multe localități de coastă, printre care și orașul Mackay, un important centru turistic și poartă de acces către Marea Barieră de Corali. 

În unele zone s-au înregistrat cantități de precipitații de până la 200 de milimetri peste noapte, iar autoritățile avertizează că ploile ar putea continua în următoarele zile, a anunțat premierul statului, David Crisafulli. 

Acesta a anunțat și că ciclonul a provocat daune semnificative locuințelor și ambarcațiunilor, dar și închiderea mai multor drumuri.

Potrivit oficialului, în urma fenomenelor naturale, aproximativ 15.000 de gospodării au rămas fără curent electric. 

La rândul său, premierul australian Anthony Albanese a avertizat că viiturile rapide reprezintă un „risc major” pentru o mare parte a coastei statului Queensland.  

Meteorologii au anunțat că vremea ar putea să se liniștească începând cu ziua de luni. 

 

