Aeroporturile din Grecia au suspendat zborurile din cauza unor probleme cu frecvențele radio

Autoritățile au declarat că investighează cauza.

Unele zboruri au fost deservite, dar au fost impuse restricții asupra operațiunilor aeroportuare din motive de siguranță, a declarat autoritatea aviatică civilă din Grecia, citată de Reuters.

Sistemele de urmărire a zborurilor au arătat că spațiul aerian elen era în mare parte gol.

Postul public de televiziune ERT a transmis că sosirile și plecările de pe aeroporturi au fost suspendate la ora locală 9.00.

Conform aceleiași surse, zborurile erau redirecționate către țările vecine.

În Israel, un purtător de cuvânt al Autorității Aeroportuare a declarat că spațiul aerian elen a fost închis până la ora locală 16.00.