Grecia devine un magnet pentru ultra-bogații lumii. De ce aleg milionarii stilul de viață mediteraneean?

Alături de Emiratele Arabe Unite, Statele Unite, Italia, Elveția și Arabia Saudită, Grecia a fost inclusă în topul celor mai atractive zece destinații din lume pentru persoanele cu averi foarte mari.

Potrivit raportului anual realizat de Henley & Partners – Raportul Henley despre migrația milionarilor în 2025 – citat de The Greek Herald, peste 142.000 de milionari s-au relocat la nivel mondial doar în acest an, inclusiv câteva mii cu averi ce depășesc 30 de milioane de dolari. Raportul se referă la persoane care dețin active lichide de cel puțin un milion de dolari.

Cum a câștigat Grecia interesul marilor averi

Datelele analizate arată că tot mai mulți oameni cu averi mari nu mai aleg o țară doar pentru climă sau stilul de viață. Decizia este influențată de regimurile fiscale, siguranța personală, stabilitatea economică și oportunitățile de investiții. Impozitul pe câștigurile de capital și taxele pe moștenire sunt decisive în alegerea destinației.

În cazul Greciei, interesul vine atât din avantajele fiscale și programele care încurajează investițiile, cât și din lucruri mai simple, precum clima, mâncarea și viața la mare. Infrastructura modernă completează acest mix. De asemenea, cererea pentru imobiliare de lux este în creștere accentuată, în special pe Riviera Atenei și în insulele Ciclade.

Țările care au pierdut milionari

În timp ce Grecia câștigă teren, alte state pierd milionari. Marea Britanie a înregistrat cel mai mare exod net în 2025, cu aproximativ 16.500 de persoane care și-au schimbat reședința fiscală. China, India și mai multe țări din Europa Occidentală urmează în acest clasament.

Capitalul se mută în proprietăți

Migrația la nivel mondial a averilor este strâns legată de piața imobiliară. Mulți dintre cei ultra-bogați dețin mai multe reședințe de lux în diferite țări, ca formă de protecție financiară și flexibilitate internațională. În aceste condiții, Grecia a reușit să se consolideze ca una dintre destinațiile preferate ale elitei globale.

Paradisuri fiscale pentru investitori

Alte destinații preferate, mai ales de milionarii din sectorul serviciilor financiare, sunt Insulele Bermude, Insulele Cayman, Hong Kong, Mauritius, Singapore și Emiratele Arabe Unite, care nu aplică impozit pe câștigurile de capital.