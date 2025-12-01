Războiul din Ucraina. Rusia a făcut „cel mai mare avans din ultimul an” în noiembrie

Forțele armate ruse au făcut cel mai mare avans al lor în Ucraina din ultimul an în noiembrie, a arătat o analiză AFP a datelor de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Pe parcursul lunii, Rusia a cucerit 270 de mile pătrate, al doilea cel mai mare avans teritorial al războiului după cel din noiembrie 2024 – fără a lua în considerare primele luni ale invaziei, când linia frontului era extrem de mobilă, a stabilit institutul american, potrivit Sky News.

Până la sfârșitul lunii noiembrie, armata rusă controla, integral sau parțial, 19,3% din teritoriul ucrainean, conform analizei datelor de la ISW.