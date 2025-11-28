Dronele rusești transformă Khersonul într-un „safari uman”, spun localnicii

Drone rusești de tip FPV, operate în timp real și folosite inițial pe front, au devenit un instrument de teroare pentru civilii din sudul Ucrainei, în special în zonele din jurul orașului Kherson.

Localnicii spun că regiunea s-a transformat într-un „safari uman”, unde oamenii, mașinile și chiar animalele devin ținte pentru operatorii ruși, notează Associated Press.

Olena Horlova, care locuiește în satul Komyshany, la doar câțiva kilometri de fluviul Nipru, povestește că își conduce mașina noaptea fără faruri pentru a nu fi detectată.

După luni de ocupație și refuzul de a colabora cu forțele ruse, ea spune că pericolul nu s-a încheiat nici după eliberarea orașului în 2022.

„Când apar oameni sau o mașină, drona se ridică și aruncă explozibilul”, spune ea. „Ajung să le lovească chiar și pe animale”.

Concluziile Comisiei Independente de Anchetă a ONU indică faptul că aceste atacuri asupra civililor, care au ucis, rănit sau forțat mii de oameni să fuga, constituie crime împotriva umanității.

Ancheta a identificat unități și comandanți ruși implicați în aceste operațiuni, iar pe canalele rusești de Telegram circulă frecvent filmări ale loviturilor, însoțite de comentarii batjocoritoare.

Potrivit unui batalion ucrainean de război electronic, aproximativ 300 de drone se îndreaptă zilnic către Kherson, iar în luna octombrie au fost înregistrate 9.000 de treceri de aparate.

Deși forțele ucrainene afirmă că reușesc să neutralizeze peste 90% dintre drone, impactul asupra populației rămâne devastator.

Din iulie 2024, peste 200 de civili au murit și peste 2.000 au fost răniți în trei regiuni sudice, iar aproape 3.000 de locuințe au fost distruse.

La spitalul principal din Kherson, medicii tratează zilnic victime ale dronelor.

„Este pur și simplu o vânătoare de oameni”, spune adjunctul directorului medical, dr. Ievhen Haran, care a supraviețuit el însuși unui atac FPV în timp ce se deplasa cu mașina.